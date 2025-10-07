Светлана Журова: «Не могу себе позволить купить квартиру в Москве, живу в казенной. У меня просто нет таких денег»

Журова призналась, что не может позволить себе купить квартиру в Москве.

Светлана Журова – олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы с 2007 года. Сейчас она живет в служебной квартире.

Из недвижимости у Журовой есть таунхаус в Санкт-Петербурге и квартира, купленная там же во время спортивной карьеры.

«Я не могу себе позволить купить квартиру в Москве. У меня просто нет таких денег. Я живу в казенной.

В Питере есть квартира, которую покупала, еще будучи спортсменкой. Я хочу ее продать и построить маленький дачный домик семь на девять в Подмосковье рядом с другими олимпийскими чемпионами в нашем СНТ «Олимп». Это зов земли, как говорил мой отец. Люблю этим заниматься», – сказала экс-конькобежка.

