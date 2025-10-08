Шилов – 2-й вратарь в истории «Питтсбурга» с шатаутом при дебюте за клуб в НХЛ. Он отразил 25 бросков «Рейнджерс» и стал 1-й звездой матча

Артур Шилов – 2-й вратарь в истории «Питтсбурга» с шатаутом при дебюте за клуб.

24-летний латвийский вратарь отразил все 25 бросков «Рейнджерс » в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ и был признан первой звездой встречи.

До него сыграть на ноль в первом матче за клуб в лиге удавалось только Максиму Легаси (2021 год, 29 сэйвов в матче против «Баффало», 1:0).

Для канадца та игра оказалась единственной за «Пингвинс».

Шилов стал игроком «Питтсбурга » в межсезонье в результате обмена из «Ванкувера». В прошлом сезоне он выиграл Кубок Колдера с фармом «Кэнакс» в АХЛ и был признан самым ценным игроком плей-офф.