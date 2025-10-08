  • Спортс
«Флорида» подняла чемпионский баннер в честь 2-й победы в Кубке Стэнли за 2 года. Болельщики на арене скандировали: «Мы хотим третий!»

«Флорида» подняла чемпионский баннер под своды арены перед матчем с «Чикаго».

«Пантерс» обыграли «Блэкхокс» (3:2) на старте нового сезона НХЛ. 

Перед игрой под своды арены южан был поднят чемпионский баннер в честь второй победы в Кубке Стэнли за два года.

В финальной серии «Флорида» вновь была сильнее «Эдмонтона» (4-2, в 2024-м году – 4-3). 

Альтернативный капитан «Пантерс» Аарон Экблад вынес Кубок Стэнли на лед (капитан Александр Барков сейчас травмирован).

Игроки команды выстроились у синей линии и обнялись. Затем баннер был поднят под своды арены. 

В завершение церемонии диктор на арене сказал: «Как только Кубок Стэнли покидает лед, начинается новая охота за ним». В ответ толпа скандировала: «Мы хотим третий!»

Отметим, что в предшествовавший игре день хоккеисты «Пантерс» получили чемпионские перстни

Фото: соцсети «Флориды». 

