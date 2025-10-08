Малкин сделал 2 передачи в матче с «Рейнджерс», в том числе пас на победный гол

Евгений Малкин сделал две голевые передачи в матче с «Рейнджерс» (3:0).

На 20-й минуте стартовой игры чемпионата НХЛ форвард «Питтсбурга» ассистировал Джастину Брэзо, который открыл счет. На 58-й россиянин вновь помог забить Брэзо – на этот раз тот поразил пустые ворота.

Сегодня за 16:28 (1:20 – в большинстве) у Малкина 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, 14% выигранных вбрасываний (1 из 7), полезность – «плюс 2».