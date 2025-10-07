Николай Осипов: «Медиалига – самый популярный спортивный проект в стране. Я думаю, с этим никто спорить не будет»

Николай Осипов считает Медиалигу самым популярным спортивным проектом в России.

– Ну и последний вопрос: Медиалига – это?

– Сейчас это, безусловно, самый популярный спортивный проект в стране. Я думаю, что с этим никто спорить не будет.

Медиалига – это площадка, в которой ты можешь реализовать свои амбиции как профессиональный спортсмен (либо молодой, потенциально профессиональный спортсмен), так и человек, желающий заниматься развитием своей медийности.

Медиалига – это большой, социально значимый проект, потому что огромное количество людей, которые сюда приходят, связывают свою жизнь с лигой, и это уже социально значимая история.

Очевидно, что сейчас Медиалига – это один из самых перспективных спортивных проектов, которому можно доверить мероприятие любого масштаба, и вы будете уверены в том, что оно состоится.

Следующим важным элементом будет международная повестка. Мы уже успели сделать два больших мероприятия в Эмиратах, и качество продукта получилось запредельно высоким.

Я не хочу это сравнивать сейчас с коллегами из другого футбола, либо других видов спорта. Но, глядя на ту картинку, которую даем мы, это очевидно потребителю любого спортивного продукта.

Сейчас Медиалига – это уже устоявшийся, отчасти новый вид спорта и новое направление в популяризации спорта в целом. Это просветительская миссия, с которой лига очень хорошо справляется. То, как мы показываем спорт для молодежи, – никто другой не сможет сделать это сейчас.

Самое важное, что мы при этом продолжаем сохранять настоящую открытость, нечто человечное. Медиалига – это то, каким ты когда-то воспринимал спорт, каким ты хотел бы видеть футбол в исполнении профессиональных команд, может быть.

Здесь есть все. От переживаний и ссор до шикарных хайлайтов, голов и потрясающего уровня футбола на шикарных стадионах с потрясающим показом.

– В общем, это детские мечты, которые воплотились в жизнь именно такими, какими они были?

– Это то, каким бы хотелось видеть тот спорт, который ты очень любишь, – сказал президент WINLINE Медиалиги .