  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Николай Осипов: «Медиалига – самый популярный спортивный проект в стране. Я думаю, с этим никто спорить не будет»
30

Николай Осипов: «Медиалига – самый популярный спортивный проект в стране. Я думаю, с этим никто спорить не будет»

Николай Осипов считает Медиалигу самым популярным спортивным проектом в России.

– Ну и последний вопрос: Медиалига – это?

– Сейчас это, безусловно, самый популярный спортивный проект в стране. Я думаю, что с этим никто спорить не будет.

Медиалига – это площадка, в которой ты можешь реализовать свои амбиции как профессиональный спортсмен (либо молодой, потенциально профессиональный спортсмен), так и человек, желающий заниматься развитием своей медийности.

Медиалига – это большой, социально значимый проект, потому что огромное количество людей, которые сюда приходят, связывают свою жизнь с лигой, и это уже социально значимая история.

Очевидно, что сейчас Медиалига – это один из самых перспективных спортивных проектов, которому можно доверить мероприятие любого масштаба, и вы будете уверены в том, что оно состоится.

Следующим важным элементом будет международная повестка. Мы уже успели сделать два больших мероприятия в Эмиратах, и качество продукта получилось запредельно высоким.

Я не хочу это сравнивать сейчас с коллегами из другого футбола, либо других видов спорта. Но, глядя на ту картинку, которую даем мы, это очевидно потребителю любого спортивного продукта.

Сейчас Медиалига – это уже устоявшийся, отчасти новый вид спорта и новое направление в популяризации спорта в целом. Это просветительская миссия, с которой лига очень хорошо справляется. То, как мы показываем спорт для молодежи, – никто другой не сможет сделать это сейчас.

Самое важное, что мы при этом продолжаем сохранять настоящую открытость, нечто человечное. Медиалига – это то, каким ты когда-то воспринимал спорт, каким ты хотел бы видеть футбол в исполнении профессиональных команд, может быть.

Здесь есть все. От переживаний и ссор до шикарных хайлайтов, голов и потрясающего уровня футбола на шикарных стадионах с потрясающим показом.

– В общем, это детские мечты, которые воплотились в жизнь именно такими, какими они были?

– Это то, каким бы хотелось видеть тот спорт, который ты очень любишь, – сказал президент WINLINE Медиалиги.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Газета.ru
logoWinline Медиалига
logoНиколай Осипов
logoWinline Суперкубок Медиалиги
logoWinline Кубок Медиалиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Николай Осипов: «Победитель Суперкубка Медиалиги может сыграть с участником основного этапа Лиги чемпионов»
52 октября, 13:11
Глава МФЛ Осипов: «Организация финала на «Газпром Арене» дороже в 1,5-2 раза, чем в Китае»
1629 сентября, 18:59
«Будет турне в Европу. Нас там ждут». Осипов анонсировал новые выезды для Медиалиги
227 сентября, 19:52
Роналдиньо на финале Кубка Медиалиги – это возможно! Чтооо?
2427 сентября, 12:21
Глава МФЛ Осипов о Роналдиньо: «В России его вряд ли стоит ждать. Можем увидеть в Китае на финале Кубка Медиалиги»
223 сентября, 11:51
Главные новости
«Десятку» нужно приспустить, а «Амкалу» желаю успеха». Газдан после победы над 2Drots
сегодня, 13:38
Некит о подписании Ивана Золо в 2Drots: «Литвин, Станос, готовьтесь»
сегодня, 13:04
«Обе желтые карточки Имаю были показаны ошибочно». Эксперты шоу VARVARы о спорных эпизодах в матче «Амкал» – Lit Energy
сегодня, 11:59
Некит: «Медиалига отказала 2Drots в дозаявке Маврина. Чем он хуже Нани?»
сегодня, 10:37
Станос предъявил Подберезкину за травму Алекса: «Вот это как раз гондонский поступок. У меня осталось ужасное впечатление от «СиндЕката»
сегодня, 10:08
Врач «СиндЕката» Нарек Овсепян получил премию «Добряк на вайбе» – за то, что спас жизнь человеку на борту самолета
21сегодня, 09:03
Некит анонсировал «трансфер года» в 2Drots. Ранее Маврин заявил, что готов сыграть за «самураев» против Lit Energy
сегодня, 08:39
Осипов заявил, что Некиту и Шаме грозят дисквалификации из-за слов про судью Тришина
вчера, 19:28
«Идем служить». Президент медиабаскетбольного клуба Sky Club, рэпер Macan получил повестку
67вчера, 17:46
СКА Басты запустил детскую академию в Москве. Ростовский клуб играет в Медиалиге с весны 2024-го
9вчера, 17:22
Ко всем новостям
Последние новости
«Скорпион. Рыжий. Подходит». Егоров о новом гендире «Спартака»
5вчера, 10:23
Тошич о забитом пенальти: «Писарский взял мяч первым, чтобы они испугались»
25 октября, 19:10
Гол Тошича вывел СКА Басты в полуфинал дивизиона претендентов Кубка Медиалиги
15 октября, 19:06Видео
«Ландакова можно в «Манчестер Сити» продавать». Газдан о вратаре 2Drots, потащившим 2 пенальти за тайм
5 октября, 16:36
Николай Осипов: «Победитель Суперкубка Медиалиги может сыграть с участником основного этапа Лиги чемпионов»
52 октября, 13:11
70-летний Медведев может сыграть за «Амкал» в Медиалиге против команды блогера Литвина
42 октября, 09:40
Яковлев о возвращении грязного времени в Медиалиге: «Не хочется возвращаться в проффутбол. У нас есть своя ниша»
21 октября, 19:54
Дмитрий Егоров: «Для меня важнее стать проффклубом и участвовать в РПЛ, чем быть медиакомандой и получать просмотры»
329 сентября, 19:28
Смолов – в заявке «БроукБойз» на Кубок Медиалиги
228 сентября, 16:54
Семин о медиакомандах в FONBET Кубке России: «У них есть шанс выиграть Кубок. Зачем их убирать»
327 сентября, 12:58