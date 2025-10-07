Валиева попрощалась с Тутберидзе в апреле (ТАСС)

Камила Валиева попрощалась с тренером Этери Тутберидзе в конце прошлого сезона.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Валиева попрощалась с Тутберидзе весной, в конце апреля. Долгое время Камила тренировалась на арендованном ею льду», – сообщил источник.

В октябре стало известно, что Валиева после окончания дисквалификации за допинг намерена возобновить карьеру под руководством Светланы Соколовской на «Навка Арене». Она сможет официально приступить к тренировкам после 25 октября.