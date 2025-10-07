20

Валиева попрощалась с Тутберидзе в апреле (ТАСС)

Камила Валиева попрощалась с тренером Этери Тутберидзе в конце прошлого сезона.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

«Валиева попрощалась с Тутберидзе весной, в конце апреля. Долгое время Камила тренировалась на арендованном ею льду», – сообщил источник.

В октябре стало известно, что Валиева после окончания дисквалификации за допинг намерена возобновить карьеру под руководством Светланы Соколовской на «Навка Арене». Она сможет официально приступить к тренировкам после 25 октября. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoЭтери Тутберидзе
ТАСС
logoсборная России
переходы
logoКамила Валиева
Светлана Соколовская
женское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Валиева перед уходом из группы Тутберидзе приходила на каток с букетом
137сегодня, 08:33
20 знаковых фото Валиевой в эпоху Тутберидзе
1114 октября, 14:45
Акатьева о Тутберидзе, Глейхенгаузе и Дудакове: «Это родные мне люди, я их очень люблю. Девять лет мы идем рука об руку, пусть так будет и дальше»
243 октября, 10:52
Главные новости
Чемпионка Европы Петрыкина снялась с этапа Гран-при во Франции
350 минут назад
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Валиева возвращается – и не к Тутберидзе. Чего ждать?
1359 минут назад
Валиева перед уходом из группы Тутберидзе приходила на каток с букетом
137сегодня, 08:33
Чемпионат Москвы. Садкова, Синицына, Куликова, Важнова, Захарова, Мазур выступят с короткими программами
14сегодня, 08:09
Чемпионат Москвы. Мухортова и Евгеньев, Коробейникова и Куница, Гудэ и Рудь представят короткие программы
8сегодня, 08:09
Муравьева о переходе к Мишину: «Я стала немного спокойнее, сдержаннее. А с другой стороны — в моей жизни появилось больше радости»
26сегодня, 07:43
Вайцеховская о вечере памяти Гришина: «Было бы очень правильно, чтобы в большом календаре турниров появился свой мемориал, посвященный тем, кто отдал всю жизнь фигурному катанию»
25сегодня, 06:21
Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Дикиджи, Горбачева, Бойкова и Козловский, Кагановская и Некрасов
20сегодня, 05:31
Расписание Trialeti Trophy в Тбилиси: там выступят Хазе и Володин, Дэвис и Смолкин, Губанова, Браун
16сегодня, 05:10
Расписание чемпионата Москвы: там выступят Кондратюк, Садкова, Пасечник и Чиризано, Мухортова и Евгеньев
12сегодня, 04:51
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание седьмого этапа Гран-при среди юниоров в Абу-Даби
вчера, 19:30
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45
Дмитрий Губерниев: «Поздравляю Косторную и Куницу с пополнением в семье. Для чего мы живем? Чтобы видеть счастливые глаза наших детей»
63 октября, 16:28
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Чэнь Юйсюань и Дун Иньбо – 3-и
3 октября, 13:56
Ирина Слуцкая: «Возвращение Валиевой в фигурное катание – классная новость. Думаю, она сможет побеждать»
31 октября, 18:19
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
28 сентября, 14:58
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
428 сентября, 13:24
Бестемьянова о Когане: «Он отлично справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР. С чем связан его уход, судить сложно»
28 сентября, 13:14
Костомаров о восстановлении ПКР: «Это должно быть применимо не только к нашим паралимпийцам, но и вообще всем спортсменам»
228 сентября, 10:09
Бестемьянова о прокатах: «Не было плохих программ. Спортсмены оставили прекрасные впечатления, все в конкуренции»
28 сентября, 07:13