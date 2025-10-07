  • Спортс
47

Экс-тренер «Алавеса» Гарсия – один из главных кандидатов на замену Станковичу в «Спартаке» («Чемпионат»)

«Спартак» может возглавить испанский специалист.

По информации «Чемпионата», одним из главных кандидатов на замену Деяну Станковичу в московском клубе является бывший главный тренер «Алавеса» Луис Гарсия. Его кандидатуру предложил спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао.

Гарсия возглавлял «Алавес» с 2022 по 2024 год. Он также руководил такими командами, как «Леванте», «Хетафе», «Вильярреал» и «Мальорка». 

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 18 очков после 11 туров. 

У «Спартака» нет согласованной кандидатуры на место Станковича – Кахигао пытается договориться с несколькими тренерами. Необходимость увольнения серба в клубе понимают (Metaratings)

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
