«Локомотив» в финале Кубка Гагарина, сборная Ротенберга проиграла 7:8, Трент объявил об уходе из «Ливерпуля», Чжао Синьтун – чемпион мира по снукеру, Акинфеев регистрирует товарный знак и другие новости

1. «Локомотив» победил «Салават Юлаев» в 5-м матче полуфинала Кубка Гагарина и вышел в финал , выиграв серию 4-1. Для «Локо» это третье участие в главной серии сезона, две предыдущие попытки не увенчались успехом.

38-летний Александр Радулов набрал 2+2 в игре, а всего на его счету 13 (7+6) очков в 16 матчах плей-офф – он лучший снайпер и бомбардир «Локомотива» в Кубке Гагарина-2025.

2. «Динамо» в меньшинстве обыграло «Крылья Советов» в 27-м туре Мир РПЛ – 3:1! Гладышев сделал дубль и ассистировал Нгамале, у Скопинцева автогол, Карраскаля удалили в начале 2-го тайма.

3. Трент Александер-Арнолд объявил об уходе из «Ливерпуля». Защитник провел 20 лет в системе клуба. Пишут, что «Реал» предложил 500 тысяч евро за англичанина, чтобы он сыграл на КЧМ, однако «Ливерпуль» хочет компенсацию побольше.

4. «Россия 25» проиграла Беларуси (7:8) в овертайме в рамках Лига Ставок Тура, ведя 3:0 и пропустив 7 шайб подряд .

5. «Торонто» обыграл «Флориду» в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли – 5:4. Бобровский пропустил 5 шайб , Нюландер набрал 2+1 и догнал лидеров гонки бомбардиров .

Кроме того, в НХЛ состоялась драфт-лотерея. «Айлендерс» выиграли общий 1-й выбор при всего лишь 3,5% шансов на успех. Вторым победителем стала «Юта», получившая 4-й выбор с повышением на 10 позиций. Занявший последнее место в регулярном чемпионате «Сан-Хосе» получил 2-й выбор, «Чикаго» – 3-й.

Также стало известно, что Матвей Мичков не попал в тройку претендентов на приз лучшему новичку сезона.

6. Чжао Синьтун обыграл Марка Уильямса в финале чемпионата мира по снукеру. Он стал первым чемпионом мира из Китая.

7. Плей-офф НБА. 58 очков Брансона и Ануноби помогли «Нью-Йорку» обыграть «Бостон» в овертайме первого матча серии второго раунда.

8. Роберт Левандовски – в заявке «Барсы» на матч с «Интером». Бальде не сыграет в ответном полуфинале Лиги чемпионов.

9. Сидни Кросби и Нэтан Маккиннон сыграют за сборную Канады на ЧМ-2025. Также за канадцев сыграет Марк-Андре Флери.

10. Автогол Френдрупа принес «Милану» волевую победу над «Дженоа» – 2:1. «Милан» выиграл 4 из 5 последних матчей с общим счетом 11:1. Команда Консейсау идет 9-й в Серии А.

11. Игорь Акинфеев подал заявку на регистрацию товарного знака – силуэт вратаря, отражающего пенальти Испании на ЧМ-2018. Продавать планирует валенки, купальники, игрушки, напитки, сообщает «Мутко против».

12. Карточку Александра Овечкина продали за 381 000 долларов на аукционе Sotheby’s – рекорд для современных хоккейных карт. Абсолютный рекорд у Гретцки – 3,75 млн долларов.

Кстати, Овечкин подписал джерси для президента Беларуси Александра Лукашенко: «Александру Григорьевичу от OVI. Всех благ».

13. «Спартак» может продать Хлусевича летом, игрок готов покинуть клуб. Агент ищет варианты за рубежом, аренда маловероятна.

14. «Зенит» объявил составы команд на матч легенд в честь столетия. Аршавин, Кержаков, Быстров, Денисов, Кришито, Данни, Широков, Жирков, Ловрен, Погребняк, Домингес сыграют.

15. Владимир Путин подписал указ об образовании Национального центра спортивной медицины.

16. Антон Шунин завершает карьеру . Экс-вратарь «Динамо» попрощается с фанатами в рамках матча с «Акроном».

17. Появилась информация, что 41-летний Дани Алвес может возобновить карьеру в России – он ведет переговоры с топ-клубом Медиалиги. Друг игрока опроверг это сообщение.

Цитаты дня.

«Нам вообще #####» . Хмелевски на русском в прямом эфире «Матч ТВ» о том, что в серии с «Локомотивом» побеждает тот, кто открывает счет

Кроос о Педри: «Лучший игрок в мире в своей роли . Он может быть даже важнее, чем Ямаль, Рафинья и Левандовски. Он предлагает решения»

Вратарь ЦСКА Шайхутдинов о темнокожей Ариэль в «Русалочке»: «Темнокожую Гермиону себе представляешь? В книге ведь не так. SJW-повестка мешает, когда она нарочитая»

Роднина о том, что Путин ежедневно занимается спортом: «Владимир Владимирович своим примером показывает, что отдых – это не лежание на пляже»

«У Тюкавина большая жопа, которая хорошо сохраняет мяч . И ментально он сильный. Лучший нападающий в российском футболе». Личка о влиянии форварда на игру «Динамо»

Ротенберг после 7:8 от Беларуси: «Должны были 7 забить и 0 пропустить, но были сбои в программе, она сложная . Есть простые алгоритмы – как первый телефон Nokia: нажимаешь одну кнопку, он работает»

Президент «Динамо-Владивосток» об избиении Мухина в бане: «Большая обезьяна показывает маленькой, как устроена жизнь – мы все равно чуть-чуть стадные животные. Вообще не стыдно»