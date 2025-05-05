Лига Ставок Тур сборной. «Россия 25» сыграет с Беларусью в Тольятти

«Россия 25» сыграет с Беларусью в Тольятти.

Команды уже встречались в рамках Qazaqstan Hockey Open 2025 в Астане, белорусы одержали победу со счетом 4:2.

Также запланированы еще один матч в Тольятти (6 мая) и игра в Минске (8 мая).

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«Россия 25» – Беларусь – 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.