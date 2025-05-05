  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» объявил составы команд на матч легенд в честь столетия. Аршавин, Кержаков, Быстров, Денисов, Кришито, Данни, Широков, Жирков, Ловрен, Погребняк, Домингес сыграют
46

«Зенит» объявил составы команд на матч легенд в честь столетия. Аршавин, Кержаков, Быстров, Денисов, Кришито, Данни, Широков, Жирков, Ловрен, Погребняк, Домингес сыграют

«Зенит» назвал составы команд на матч легенд в честь столетия клуба.

Игра пройдет «Газпром-Арене» 25 мая – в день 100-летнего юбилея сине-бело-голубых.

В воскресенье состоялась жеребьевка, по итогам которой определились составы команд. Капитаны Александр Кержаков и Владислав Радимов поочередно вытаскивали шарики с именами знаковых игроков прошлого.

«Зенит» Санкт-Петербург»: Александр Кержаков (капитан), Михаил Кержаков, Юрий Лодыгин, Томаш Губочан, Игорь Смольников, Деян Ловрен, Даниэл Кирицэ, Александар Лукович, Александр Анюков, Константин Зырянов, Олег Шатов, Саболч Хусти, Александр Горшков, Виктор Файзулин, Игорь Денисов, Кристиан Нобоа, Борис Чухлов, Лука Джорджевич, Андрей Аршавин, Алехандро Домингес. 

Тренеры – Сергей Семак и Анатолий Давыдов.

«Зенит» Ленинград»: Владислав Радимов (капитан), Роман Березовский, Вячеслав Малафеев, Доменико Кришито, Милан Вьештица, Николас Ломбертс, Бруну Алвеш, Фернанду Мейра, Юрий Жирков, Роман Широков, Владимир Быстров, Анатолий Тимощук, Данни, Магомед Оздоев, Радек Ширл, Александр Спивак, Павел Погребняк, Владимир Кулик, Владимир Клементьев. 

Тренеры – Анатолий Бышовец и Андре Виллаш-Боаш.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Зенита»
logoЗенит
logoАлександр Горшков
logoИгорь Смольников
logoКристиан Нобоа
logoГазпром Арена (Крестовский)
logoФернанду Мейра
logoВиктор Файзулин
logoАндре Виллаш-Боаш
logoИгорь Денисов
logoпремьер-лига Россия
Александр Спивак
logoЮрий Лодыгин
товарищеские матчи (клубы)
logoАлександар Лукович
logoАндрей Аршавин
logoСергей Семак
logoРадек Ширл
Даниэл Кирицэ
logoМагомед Оздоев
logoАлександр Кержаков
logoКонстантин Зырянов
logoЮрий Жирков
logoВладимир Кулик
logoАлександр Анюков
logoМихаил Кержаков
logoВладислав Радимов
logoСаболч Хусти
logoЛука Джорджевич
logoДоменико Кришито
logoАнатолий Бышовец
logoВладимир Быстров
logoПавел Погребняк
logoАлехандро Домингес
Борис Чухлов
logoНиколас Ломбертс
logoБруну Алвеш
logoМилан Вьештица
logoТомаш Губочан
logoДеян Ловрен
logoРоман Березовский
logoАнатолий Давыдов
logoДанни
logoОлег Шатов
logoВячеслав Малафеев
logoРоман Широков
logoАнатолий Тимощук
ретро
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Кейн о чемпионстве «Баварии»: «Горжусь, что выиграл свой первый трофей здесь. Хочу поблагодарить фанатов за поддержку – без вас это было бы невозможно»
13 минуты назад
Индзаги о матче с «Барсой»: «Интер» знает силу соперника – нужно играть как команда и сохранять ясность ума»
1119 минут назад
Феликс интересен «Фламенго». Хавбека хотят арендовать у «Челси» перед КЧМ (Sky Sports)
830 минут назад
Экс-вратарь «Ростова» Попов: «Закончил с футболом, большой фактор – агенты. Гнилые люди, только языком чесать умеют – могут ничего не делать и получать с тебя деньги»
1557 минут назад
Президент «Динамо-Владивосток» об избиении Мухина в бане: «Большая обезьяна показывает маленькой, как устроена жизнь – мы все равно чуть-чуть стадные животные. Вообще не стыдно»
80сегодня, 13:01
Российский игрок из Лиги 1 – ... Сможете назвать редкие варианты?
сегодня, 13:00Тесты и игры
«У Кейна 24+7 в Бундеслиге за 27 матчей – это похоже на статистику Месси. Он заслуживает быть в компании топ-игроков». Писатель и телеведущий Брасселл о форварде «Баварии»
28сегодня, 12:32
Трент сообщил Слоту об уходе из «Ливерпуля» в мартовскую паузу на игры сборных. В клубе не удивились решению защитника (The Athletic)
7сегодня, 12:20
«Реал» предложил 500 тысяч евро за Трента, чтобы он сыграл на КЧМ. «Ливерпуль» хочет компенсацию побольше (Marca)
82сегодня, 12:04
Кроос о Педри: «Лучший игрок в мире в своей роли. Он может быть даже важнее, чем Ямаль, Рафинья и Левандовски. Он предлагает решения»
44сегодня, 12:03
Ко всем новостям
Последние новости
Аршавин о возвращении в еврокубки: «Футболисты, соответствующие уровню, готовы. Но разговоры бессмысленны, пока не решен вопрос»
14 минуты назад
Алдонин об РПЛ: «Для ЦСКА главное – не отдать 3-ю строчку «Спартаку». Будет успех, если удастся это сделать»
16 минут назад
Мэддисон может пропустить остаток сезона. У хавбека «Тоттенхэма» травма колена (BBC)
948 минут назад
«Схема Семака с шестью нападающими с «Пари НН» – нонсенс. Этот матч войдет в историю для Сергея». Экс-игрок «Зенита» Стрепетов о 2:1
6сегодня, 13:08
Угаров о дубле Соболева: «Обгонит Дзюбу в споре бомбардиров, может! Должно же было прорвать когда-то»
5сегодня, 13:03
Орлов об отставке Лички: «Динамо» пошло по пути «Спартака» эпохи Федуна. Нельзя принимать решения на эмоциях, Марцел заслужил другого отношения»
12сегодня, 12:54
Червиченко о ничьей «Спартака» с «Факелом»: «Отсутствие судейской помощи сказалось. Арбитры уже не так активно помогают красно-белым»
14сегодня, 12:53
Директор «Факела» о сезоне РПЛ: «Многое сложилось против нас – судейские решения, мастерство футболистов. До истории с Венделом было уже все «хорошо»
11сегодня, 12:46
Трент о чемпионстве «Ливерпуля»: «Я мечтал победить дома на «Энфилде». Не позволяйте моему уходу омрачить сезон – позвольте отпраздновать то, что сделали остальные парни»
8сегодня, 12:32
Ашветия о «Зените» и ЛЧ: «И не такие команды выходят в плей-офф сейчас. У клуба с финансами порядок, столько сильных легионеров»
4сегодня, 12:14