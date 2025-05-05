«Зенит» объявил составы команд на матч легенд в честь столетия. Аршавин, Кержаков, Быстров, Денисов, Кришито, Данни, Широков, Жирков, Ловрен, Погребняк, Домингес сыграют

«Зенит» назвал составы команд на матч легенд в честь столетия клуба.

Игра пройдет «Газпром-Арене» 25 мая – в день 100-летнего юбилея сине-бело-голубых.

В воскресенье состоялась жеребьевка, по итогам которой определились составы команд. Капитаны Александр Кержаков и Владислав Радимов поочередно вытаскивали шарики с именами знаковых игроков прошлого.

«Зенит» Санкт-Петербург»: Александр Кержаков (капитан), Михаил Кержаков , Юрий Лодыгин , Томаш Губочан , Игорь Смольников , Деян Ловрен , Даниэл Кирицэ , Александар Лукович, Александр Анюков , Константин Зырянов , Олег Шатов , Саболч Хусти, Александр Горшков, Виктор Файзулин, Игорь Денисов, Кристиан Нобоа, Борис Чухлов, Лука Джорджевич, Андрей Аршавин, Алехандро Домингес.



Тренеры – Сергей Семак и Анатолий Давыдов.

«Зенит» Ленинград»: Владислав Радимов (капитан), Роман Березовский, Вячеслав Малафеев, Доменико Кришито, Милан Вьештица, Николас Ломбертс, Бруну Алвеш, Фернанду Мейра, Юрий Жирков, Роман Широков, Владимир Быстров, Анатолий Тимощук, Данни, Магомед Оздоев, Радек Ширл, Александр Спивак, Павел Погребняк, Владимир Кулик, Владимир Клементьев.

Тренеры – Анатолий Бышовец и Андре Виллаш-Боаш.