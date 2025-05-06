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  • Ротенберг после 7:8 от Беларуси: «Должны были 7 забить и 0 пропустить, но были сбои в программе, она сложная. Есть простые алгоритмы – как первый телефон Nokia: нажимаешь одну кнопку, он работает»
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Ротенберг после 7:8 от Беларуси: «Должны были 7 забить и 0 пропустить, но были сбои в программе, она сложная. Есть простые алгоритмы – как первый телефон Nokia: нажимаешь одну кнопку, он работает»

Роман Ротенберг порассуждал о телефонах и алгоритмах после поражения от Беларуси.

Сегодня «Россия 25» проиграла Беларуси в овертайме со счетом 7:8. По ходу игры команда тренера Романа Ротенберга вела 3:0, затем пропустила 7 шайб подряд, после чего сумела сравнять счет, но уступила в овертайме.

– В таких играх насколько важно отработать тактику, стиль, о котором вы часто говорили? Потому что с одной стороны 7:7, болельщики получили удовольствие... Вряд ли вы полностью довольны игрой. 

– Мы никогда не довольны игрой. Мы очень серьезно поговорили с ребятами, поверьте. Мы ценим их вклад и яркую игру... Лучшая система – та, которая выполняется.

Знаете, есть программное обеспечение. Есть простая программа совсем. Алгоритмы очень простые. Например: «Стоим, ждем! Все вместе ждем!». Это простой алгоритм, например.

Телефон Nokia первый – это простой алгоритм. Там одна кнопка, нажимаешь на кнопку, и он работает. А есть новая программа, в которой очень много деталей. Когда один винтик в механизме не работает, то получается то, что мы видели сегодня. 

Команда сегодня должна была семь забить и ноль пропустить, но получилось, что были сбои в нашей программе. Программа очень сложная, но она уже работает моментами.

Нам нужно, чтобы она работала на 100%, мы хотим добиться, чтобы эти непростые алгоритмы заработали завтра. И вы увидите много забитых и ноль пропущенных, победа – это главное, – сказал главный тренер «России 25» Роман Ротенберг. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: группа «Хоккей России» во Вконтакте
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