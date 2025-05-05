Овечкин подписал джерси для Лукашенко: «Александру Григорьевичу от OVI. Всех благ»
Телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал фото свитера «Вашингтона» с автографом хоккеиста.
На джерси написано: «Александру Григорьевичу от OVI. Всех благ».
«Джерси от легенды хоккея едет в Минск. Помните, Первый Овечкина поздравлял? Временный поверенный Беларуси в США теперь уже официально – вручил [поздравления].
И ответ от Овечкина. Ни разу не сомневаемся – новый экспонат в музее Дворца», – говорится в сообщении телеграм-канала.
Напомним, 6 апреля капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки.
Фото: t.me/pul_1
Лукашенко поздравил Овечкина: «Побил рекорд не здесь, а в НХЛ! Это надо, чтобы Саша, русский человек, повернул их в свою сторону. Это гордость. Рядом с ним был наш белорусский парень Протас»
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