Овечкин подписал джерси для Лукашенко: «Александру Григорьевичу от OVI. Всех благ»

Александр Овечкин подписал джерси для президента Беларуси Александра Лукашенко.

Телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал фото свитера «Вашингтона» с автографом хоккеиста.

На джерси написано: «Александру Григорьевичу от OVI. Всех благ».

«Джерси от легенды хоккея едет в Минск. Помните, Первый Овечкина поздравлял? Временный поверенный Беларуси в США теперь уже официально – вручил [поздравления].

И ответ от Овечкина. Ни разу не сомневаемся – новый экспонат в музее Дворца», – говорится в сообщении телеграм-канала.

Напомним, 6 апреля капитан «Вашингтона » Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки.

Фото: t.me/pul_1

Лукашенко поздравил Овечкина: «Побил рекорд не здесь, а в НХЛ! Это надо, чтобы Саша, русский человек, повернул их в свою сторону. Это гордость. Рядом с ним был наш белорусский парень Протас»