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Дани Алвес может возобновить карьеру в России – он ведет переговоры с топ-клубом Медиалиги (Mash на спорте)

41-летний Дани Алвес может возобновить карьеру в России.

По данным Mash на спорте, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии ведет переговоры с одним из топ-клубов Winline Медиалиги.

Первый раунд переговоров уже состоялся. Стороны продолжат общение после Дня Победы.

Руководство МФЛ также заинтересовано в трансфере бразильца, так как это привлечет внимание к медийному футболу в России.

Глава лиги Николай Осипов подтвердил факт переговоров со «звездой Ла Лиги», но не стал уточнять, идет ли речь именно об Алвесе. Директор по безопасности МФЛ Дэн Безопасность заявил, что в лигу действительно может приехать большой игрок «уровня Погба».

20 января 2023 года Алвеса арестовали по подозрению в сексуализированном насилии. Его обвинили в изнасиловании девушки в ночном клубе.

В марте 2024-го Алвес был признан виновным и приговорен к 4,5 года тюрьмы и еще 5 годам условно. Сторона игрока подала апелляцию на это решение. В конце марта он вышел на свободу под залог в размере 1 млн евро.

28 марта этого года Верховный суд Каталонии оправдал бывшего защитника «Барсы».

В последний раз бразилец выходил на поле в официальном матче в январе 2023 года в составе мексиканского клуба «Пумас».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Mash на спорте
logoСборная Бразилии по футболу
logoWinline Медиалига
logoНиколай Осипов
logoДани Алвес
logoЛа Лига
возможные трансферы
возможные трансферы
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