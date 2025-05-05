41-летний Дани Алвес может возобновить карьеру в России.

По данным Mash на спорте, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии ведет переговоры с одним из топ-клубов Winline Медиалиги .

Первый раунд переговоров уже состоялся. Стороны продолжат общение после Дня Победы.

Руководство МФЛ также заинтересовано в трансфере бразильца, так как это привлечет внимание к медийному футболу в России.

Глава лиги Николай Осипов подтвердил факт переговоров со «звездой Ла Лиги», но не стал уточнять, идет ли речь именно об Алвесе. Директор по безопасности МФЛ Дэн Безопасность заявил, что в лигу действительно может приехать большой игрок «уровня Погба ».

20 января 2023 года Алвеса арестовали по подозрению в сексуализированном насилии. Его обвинили в изнасиловании девушки в ночном клубе.

В марте 2024-го Алвес был признан виновным и приговорен к 4,5 года тюрьмы и еще 5 годам условно. Сторона игрока подала апелляцию на это решение. В конце марта он вышел на свободу под залог в размере 1 млн евро.

28 марта этого года Верховный суд Каталонии оправдал бывшего защитника «Барсы».

В последний раз бразилец выходил на поле в официальном матче в январе 2023 года в составе мексиканского клуба «Пумас».