  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» может продать Хлусевича летом, игрок готов покинуть клуб. Агент ищет варианты за рубежом, аренда маловероятна (Metaratings)
34

«Спартак» может продать Хлусевича летом, игрок готов покинуть клуб. Агент ищет варианты за рубежом, аренда маловероятна (Metaratings)

«Спартак» может летом продать Даниила Хлусевича.

По информации Metaratings, красно-белые готовы рассмотреть варианты, при этом аренда – маловероятна.

Отмечается, что сам игрок также готов покинуть клуб. Интерес к 24-летнему футболисту проявляют клубы Мир РПЛ, но его агент ищет варианты за рубежом.

Хлусевич выступает за «Спартак» с января 2022 года, после перехода из тульского «Арсенала».

В текущем сезоне на его счету 13 матчей во всех турнирах и ни одного результативного действия.

Хлусевич 364 раза нарушил ПДД за два года, 268 штрафов – за превышение скорости. Общая сумма – 544 тысячи рублей («Постньюс»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
logoСпартак
logoДаниил Хлусевич
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
агенты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хлусевич 364 раза нарушил ПДД за два года, 268 штрафов – за превышение скорости. Общая сумма – 544 тысячи рублей («Постньюс»)
11625 апреля, 08:54
Хлусевич предложен «Динамо». Клуб не интересуется защитником «Спартака» из-за зарплаты (Metaratings)
2024 апреля, 12:00
Медина и Хлусевич покинут «Спартак». Незабитый пенальти стал решающим для Хесуса (Иван Карпов)
6923 апреля, 18:15
Главные новости
«У Кейна 24+7 в Бундеслиге за 27 матчей – это похоже на статистику Месси. Он заслуживает быть в компании топ-игроков». Писатель и телеведущий Брасселл о форварде «Баварии»
3 минуты назад
Трент сообщил Слоту об уходе из «Ливерпуля» в мартовскую паузу на игры сборных. В клубе не удивились решению защитника (The Athletic)
115 минут назад
«Реал» предложил 500 тысяч евро за Трента, чтобы он сыграл на КЧМ. «Ливерпуль» хочет компенсацию побольше (Marca)
3231 минуту назад
Кроос о Педри: «Лучший игрок в мире в своей роли. Он может быть даже важнее, чем Ямаль, Рафинья и Левандовски. Он предлагает решения»
1432 минуты назад
Рафинья мог сыграть за Италию на Евро-2020: «К счастью, паспорт не пришел вовремя. В глубине души я надеялся надеть футболку Бразилии»
1339 минут назад
Терехин об отставке Лички: «Гвардиола провалился в этом году с «Сити», его же не будут убирать. Марцел чемпионом стал бы, если бы были игроки, как в «Зените»
1648 минут назад
Медведев о дубле Соболева с «Пари НН»: «Семак оставил его и не прогадал, хотя у него было моментов пять стопроцентных»
553 минуты назад
«Моуринью недавно пригласили в Россию, он готов. С Клоппом говорили, со многими общаемся. Осталось, чтобы стабильность в мире была». Овчинников об академии РФС по подготовке тренеров
1855 минут назад
Президент «Динамо-Владивосток» об избиении Мухина: «Когда мужчина использует слово из трех букв по отношению к другому, границы стираются. Мальчик просто столкнулся с реакцией»
69сегодня, 11:33
«Реал» был уверен в переходе Трента еще в ноябре 2024-го. «Ливерпуль» отказался продавать защитника зимой (The Athletic)
22сегодня, 11:07
Ко всем новостям
Последние новости
Трент о чемпионстве «Ливерпуля»: «Я мечтал победить дома на «Энфилде». Не позволяйте моему уходу омрачить сезон – позвольте отпраздновать то, что сделали остальные парни»
3 минуты назад
Ашветия о «Зените» и ЛЧ: «И не такие команды выходят в плей-офф сейчас. У клуба с финансами порядок, столько сильных легионеров»
121 минуту назад
Лапочкин о Первой лиге: «Нарушен спортивный принцип – где-то есть ВАР, где-то – нет. Наш футбол, стадионы, камеры пока к этому не готовы, неправильно вводить сырую систему, надо довести ее до совершенства»
231 минуту назадВидео
Дембеле вернулся к тренировкам с «ПСЖ». Вингер может сыграть против «Арсенала» в среду (L’Équipe)
359 минут назад
«Оренбург» примет решение по Слишковичу по окончании сезона. В случае вылета из РПЛ могут пригласить нового тренера (Metaratings)
11сегодня, 11:24
Гендиректор «Химок» о том, подал ли Артига жалобу в ФИФА: «Нет, насколько нам известно. Идет обычный деловой процесс по расторжению договора»
сегодня, 11:21
«Урал» о судействе в игре с «Родиной»: «Почему арбитры исправляются только с помощи ВАР? Когда ошибки носят системный характер, это требует анализа – просим РФС и ФНЛ отреагировать»
4сегодня, 11:11Видео
Депутат Журова: «Игроки Грузии попадут под санкции, если провести матч с Россией. Согласятся только супернастоящие спортсмены, которым важен спорт в первую очередь»
8сегодня, 10:22
Кечинов о «Спартаке»: «Остается Кубок и возможность попасть в тройку. Сезон будет успешным, если это произойдет. Клуб преобразился, если сравнивать с командой Абаскаля»
6сегодня, 10:20
Гендиректор «Факела» о Дзюбе: «Сам бы к нам не пошел на его месте – мы понимаем свои возможности. Артема спровоцировали, он ответил в своей манере, Бог всем судья»
5сегодня, 09:40