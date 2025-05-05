«Спартак» может продать Хлусевича летом, игрок готов покинуть клуб. Агент ищет варианты за рубежом, аренда маловероятна (Metaratings)
«Спартак» может летом продать Даниила Хлусевича.
По информации Metaratings, красно-белые готовы рассмотреть варианты, при этом аренда – маловероятна.
Отмечается, что сам игрок также готов покинуть клуб. Интерес к 24-летнему футболисту проявляют клубы Мир РПЛ, но его агент ищет варианты за рубежом.
Хлусевич выступает за «Спартак» с января 2022 года, после перехода из тульского «Арсенала».
В текущем сезоне на его счету 13 матчей во всех турнирах и ни одного результативного действия.
Хлусевич 364 раза нарушил ПДД за два года, 268 штрафов – за превышение скорости. Общая сумма – 544 тысячи рублей («Постньюс»)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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