Шунин завершает карьеру. Экс-вратарь «Динамо» попрощается с фанатами в рамках матча с «Акроном» («Чемпионат»)

Антон Шунин завершает карьеру футболиста.

По данным «Чемпионата», бывший вратарь «Динамо» в ближайшее время объявит об уходе из футбола.

Утверждается, что зимой вратарь вел переговоры с кипрским «Аполлоном », но в итоге отказался от переезда на Кипр и решил сконцентрироваться на своих проектах в бизнесе.

Церемония, посвященная окончанию карьеры футболиста, пройдет 18 мая в рамках матча «Динамо » с «Акроном» в Мир РПЛ .

Шунин – воспитанник бело-голубых. За взрослую команду голкипер выступал с 2007 года. За этот период он принял участие в 366 матчах во всех турнирах, 125 из которых отыграл на ноль.