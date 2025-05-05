Шунин завершает карьеру. Экс-вратарь «Динамо» попрощается с фанатами в рамках матча с «Акроном» («Чемпионат»)
Антон Шунин завершает карьеру футболиста.
По данным «Чемпионата», бывший вратарь «Динамо» в ближайшее время объявит об уходе из футбола.
Утверждается, что зимой вратарь вел переговоры с кипрским «Аполлоном», но в итоге отказался от переезда на Кипр и решил сконцентрироваться на своих проектах в бизнесе.
Церемония, посвященная окончанию карьеры футболиста, пройдет 18 мая в рамках матча «Динамо» с «Акроном» в Мир РПЛ.
Шунин – воспитанник бело-голубых. За взрослую команду голкипер выступал с 2007 года. За этот период он принял участие в 366 матчах во всех турнирах, 125 из которых отыграл на ноль.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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