«Нам вообще #####». Хмелевски на русском в прямом эфире «Матч ТВ» о том, что в серии с «Локомотивом» побеждает тот, кто открывает счет
«Локомотив» принимает «Салават» (2:1, 2-й перерыв) в 5-м матче полуфинала при 3-1 в серии.
– В принципе, хороший второй период сыграли, просто один ошибка (Хмелевски давал интервью на русском языке – Спортс’‘). Это неприятность, что 1:2 проигрываем, но нам некуда прятаться, сейчас нужно выиграть игру.
– В полуфинале не получается забить в большинстве. В чем уступают уфимские спецбригады обороне Ярославля?
– В принципе, мы забили в большинстве только сейчас, только секунда закончилась. Но я думаю, что последнее большинство – хороший пример был.
– В этой серии кто открывает счет, тот и побеждает. Насколько влияет на вас эта статистика?
– Нам вообще ##### (пофиг), – сказал американский нападающий «Салавата Юлаева» Саша Хмелевски в перерыве в прямом эфире «Матч ТВ».
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