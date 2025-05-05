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Кубок Гагарина. «Локомотив» примет «Салават» в 5-м матче полуфинала при 3-1 в серии. Онлайн-трансляция начнется в 19:00

«Локомотив» примет «Салават» в 5-м матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Начало – в 19:00 по московскому времени. 

В прямом эфире игру покажут Кинопоиск и «Матч ТВ».  

Кубок Гагарина

1/2 финала

Счет в серии: 3-1

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Календарь Кубка Гагарина

Статистика Кубка Гагарина

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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