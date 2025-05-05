Роднина о том, что Путин ежедневно занимается спортом: «Владимир Владимирович своим примером показывает, что отдых – это не лежание на пляже»

Ирина Роднина высказалась о том, что Путин ежедневно занимается спортом.

В документальном фильме канала «Россия 1» президент РФ Владимир Путин рассказал , что занимается спортом по полтора часа ежедневно.

«Я очень рада за Путина. Владимир Владимирович не просто подает пример всей стране, но это и показатель того, что такие физические нагрузки просто так никто не выдержит. Путин своим примером показывает, что отдых – это не лежание на пляже, а переключение с одной работы на другую.

Владимир Владимирович выдерживает не только большие физические нагрузки, постоянные перелеты, но и психологические. У него громадная аудитория, постоянные встречи важнейшего значения. Это сумасшедшая ответственность, которую не каждый может выдержать.

И только такие физически подготовленные люди, как Путин, могут справиться. Если ты сдал физически, об остальном и говорить не приходится», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы.