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Роднина о том, что Путин ежедневно занимается спортом: «Владимир Владимирович своим примером показывает, что отдых – это не лежание на пляже»

Ирина Роднина высказалась о том, что Путин ежедневно занимается спортом.

В документальном фильме канала «Россия 1» президент РФ Владимир Путин рассказал, что занимается спортом по полтора часа ежедневно.

«Я очень рада за Путина. Владимир Владимирович не просто подает пример всей стране, но это и показатель того, что такие физические нагрузки просто так никто не выдержит. Путин своим примером показывает, что отдых – это не лежание на пляже, а переключение с одной работы на другую.

Владимир Владимирович выдерживает не только большие физические нагрузки, постоянные перелеты, но и психологические. У него громадная аудитория, постоянные встречи важнейшего значения. Это сумасшедшая ответственность, которую не каждый может выдержать.

И только такие физически подготовленные люди, как Путин, могут справиться. Если ты сдал физически, об остальном и говорить не приходится», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: &laquo;ВсеПроСпорт&raquo;
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