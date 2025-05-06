Хатсон, Селебрини и Вульф – претенденты на «Колдер Трофи». Мичков не вошел в топ-3 по итогам голосования журналистов за лучшего новичка сезона
Приз вручается лучшему новичку сезона НХЛ по итогам регулярного чемпионата.
Защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон, форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини и вратарь «Калгари» Дастин Вульф вошли в тройку лучших по итогам голосования представителей Ассоциации хоккейных журналистов.
20-летний форвард «Филадельфии» Матвей Мичков (63 очка в 80 играх в дебютном сезоне НХЛ, 26+37) не попал в топ-3. Победитель голосования будет объявлен позже.
21-летний Хатсон стал лучшим бомбардиром регулярки среди новичков, набрав 66 (6+60) очков в 82 играх при полезности «минус 2» и среднем игровом времени 22:44. Американец повторил рекорд лиги по числу результативных передач для защитников-новичков (60), сравнявшись с Ларри Мерфи.
18-летний Селебрини (первый номер драфта НХЛ-2024) провел 70 матчей в регулярке и набрал 63 (25+38) очка при полезности «минус 31» и среднем игровом времени 19:47. Он разделил 2-е место по очкам среди новичков с Мичковым, уступив ему лидерство по голам. Кроме того, канадец обновил сезонные рекорды «Шаркс» для новичков по очкам и передачам.
24-летний Вульф ранее дважды признавался лучшим вратарем АХЛ. Американец провел 53 матча в регулярке и одержал 29 побед при 91,0% сэйвов, коэффициенте надежности 2,64 и 3 шатаутах.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий