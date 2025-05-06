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  • Хатсон, Селебрини и Вульф – претенденты на «Колдер Трофи». Мичков не вошел в топ-3 по итогам голосования журналистов за лучшего новичка сезона
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Хатсон, Селебрини и Вульф – претенденты на «Колдер Трофи». Мичков не вошел в топ-3 по итогам голосования журналистов за лучшего новичка сезона

Лэйн Хатсон, Макклин Селебрини и Дастин Вульф – претенденты на «Колдер Трофи».

Приз вручается лучшему новичку сезона НХЛ по итогам регулярного чемпионата. 

Защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон, форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини и вратарь «Калгари» Дастин Вульф вошли в тройку лучших по итогам голосования представителей Ассоциации хоккейных журналистов.

20-летний форвард «Филадельфии» Матвей Мичков (63 очка в 80 играх в дебютном сезоне НХЛ, 26+37) не попал в топ-3. Победитель голосования будет объявлен позже. 

21-летний Хатсон стал лучшим бомбардиром регулярки среди новичков, набрав 66 (6+60) очков в 82 играх при полезности «минус 2» и среднем игровом времени 22:44. Американец повторил рекорд лиги по числу результативных передач для защитников-новичков (60), сравнявшись с Ларри Мерфи.

18-летний Селебрини (первый номер драфта НХЛ-2024) провел 70 матчей в регулярке и набрал 63 (25+38) очка при полезности «минус 31» и среднем игровом времени 19:47. Он разделил 2-е место по очкам среди новичков с Мичковым, уступив ему лидерство по голам. Кроме того, канадец обновил сезонные рекорды «Шаркс» для новичков по очкам и передачам. 

24-летний Вульф ранее дважды признавался лучшим вратарем АХЛ. Американец провел 53 матча в регулярке и одержал 29 побед при 91,0% сэйвов, коэффициенте надежности 2,64 и 3 шатаутах.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНХЛ
logoКалгари
logoДастин Вульф
logoМакклин Селебрини
logoМонреаль
logoСан-Хосе
logoМатвей Мичков
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