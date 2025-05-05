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Кроос о Педри: «Лучший игрок в мире в своей роли. Он может быть даже важнее, чем Ямаль, Рафинья и Левандовски. Он предлагает решения»

Тони Кроос считает Педри лучшим в мире на его позиции в полузащите.

«Педри, как правило, один из тех игроков, по которым действительно скучаешь, когда они не на поле. Речь идет не только о голах или передачах – он предлагает решения.

Победа над соперниками не всегда достигается с помощью пасов, но Педри – один из немногих полузащитников, который умеет обходить игроков в ограниченном пространстве.

Он может быть даже важнее, чем Ламин Ямаль, Рафинья или Левандовски [в «Барселоне»]. Эти игроки решают исход матчей, но, чтобы это стало возможным, Педри исполняет свою роль. И, на мой взгляд, в настоящее время он лучший игрок в мире в этой роли.

У меня всегда было ощущение, что он не выглядит быстрым, но потом он начинал дриблинг, и я думал: «Ну, по крайней мере, он совершил ошибку», но даже этого не происходило.

Он не такой, как, например, Месси который движется с невероятной скоростью. Педри не кажется быстрым, но на самом деле это так. Он быстрый, потому что его движения невероятно плавные.

Я люблю футболистов, которые не только хорошо выступают, но и выглядят элегантно и грациозно при этом. Это действительно отличает его», – сказал экс-полузащитник «Реала» в своем подкасте Einfach mal Luppen.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
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