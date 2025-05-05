Левандовски – в заявке «Барсы» на матч с «Интером». Бальде не сыграет в ответном полуфинале ЛЧ

Роберт Левандовски вошел в заявку «Барселоны» на матч с «Интером».

Ответная полуфинальная игра Лиги чемпионов состоится 6 мая в Италии.

36-летний форвард пропускал первую встречу (3:3) из-за травмы бедра. Отмечалось , что его восстановление идет быстрее запланированного и он готов к участию в матче.

Защитник каталонского клуба Алекс Бальде , напротив, не оправился после повреждения и не попал в заявку «Барселоны ».

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