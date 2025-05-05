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«Россия 25» пропустила 6 голов подряд от Беларуси. Команда Ротенберга вела 3:0 к 7-й минуте матча

Сборная «России 25» пропустила 6 шайб подряд в матче против Беларуси.

Команда тренера Романа Ротенберга повела 3:0 к 7-й минуте матча, после чего пропустила 6 голов подряд (3:6, 2-й период).

Голами в составе Беларуси отметились Павел Денисов, Никита Пышкайло, Мирослав Михалев, Василий Филяев, Сергей Сапего и Данила Паливко.

Матч проходит в Тольятти.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
сборная России U25
logoВасилий Филяев
logoПавел Денисов
logoСергей Сапего
logoДмитрий Квартальнов
logoДанила Паливко
logoМирослав Михалев
logoРоман Ротенберг
logoКХЛ
logoСборная Беларуси по хоккею
logoНикита Пышкайло
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