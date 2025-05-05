«Россия 25» пропустила 6 голов подряд от Беларуси. Команда Ротенберга вела 3:0 к 7-й минуте матча
Сборная «России 25» пропустила 6 шайб подряд в матче против Беларуси.
Команда тренера Романа Ротенберга повела 3:0 к 7-й минуте матча, после чего пропустила 6 голов подряд (3:6, 2-й период).
Голами в составе Беларуси отметились Павел Денисов, Никита Пышкайло, Мирослав Михалев, Василий Филяев, Сергей Сапего и Данила Паливко.
Матч проходит в Тольятти.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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