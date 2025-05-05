НБА. Второй раунд плей-офф. «Бостон» примет «Нью-Йорк», «Оклахома» откроет серию с «Денвером»
Сегодня, 6 мая, пройдут два матча второго раунда плей-офф НБА.
Действующий чемпион «Бостон» примет «Нью-Йорк». Лидер Западной конференции «Оклахома» начнет серию с «Денвером».
Второй раунд
Счет в серии равный – 0-0.
Счет в серии равный – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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