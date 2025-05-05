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НБА. Второй раунд плей-офф. «Бостон» примет «Нью-Йорк», «Оклахома» откроет серию с «Денвером»

Сегодня, 6 мая, пройдут два матча второго раунда плей-офф НБА.

Действующий чемпион «Бостон» примет «Нью-Йорк». Лидер Западной конференции «Оклахома» начнет серию с «Денвером».

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Счет в серии равный – 0-0.

Счет в серии равный – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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