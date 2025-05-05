«Реал» предложил 500 тысяч евро за Трента, чтобы он сыграл на КЧМ. «Ливерпуль» хочет компенсацию побольше (Marca)

«Реал» предложил «Ливерпулю» 500 тысяч евро за расторжение контракта с Трентом.

Сегодня 26-летний защитник объявил об уходе из английского клуба на правах свободного агента после окончания сезона.

Из-за клубного чемпионата мира в этом сезоне будет действовать дополнительное трансферное окно с 1 по 10 июня. Действующее соглашение Александера-Арнолда рассчитано до 30 июня 2025 года.

Marca, ссылаясь на неназванные источники, сообщает, что «Реал » предложил «Ливерпулю » 500 000 евро за досрочное расторжение договора.

«Ливерпуль» не подтвердил факт переговоров по этому вопросу, но отмечается, что размер компенсации слишком мал – англичане отклонят этот запрос.

«Реал» был уверен в переходе Трента еще в ноябре 2024-го. «Ливерпуль» отказался продавать защитника зимой (The Athletic)