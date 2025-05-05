«Реал» предложил 500 тысяч евро за Трента, чтобы он сыграл на КЧМ. «Ливерпуль» хочет компенсацию побольше (Marca)
«Реал» предложил «Ливерпулю» 500 тысяч евро за расторжение контракта с Трентом.
Сегодня 26-летний защитник объявил об уходе из английского клуба на правах свободного агента после окончания сезона.
Из-за клубного чемпионата мира в этом сезоне будет действовать дополнительное трансферное окно с 1 по 10 июня. Действующее соглашение Александера-Арнолда рассчитано до 30 июня 2025 года.
Marca, ссылаясь на неназванные источники, сообщает, что «Реал» предложил «Ливерпулю» 500 000 евро за досрочное расторжение договора.
«Ливерпуль» не подтвердил факт переговоров по этому вопросу, но отмечается, что размер компенсации слишком мал – англичане отклонят этот запрос.
«Реал» был уверен в переходе Трента еще в ноябре 2024-го. «Ливерпуль» отказался продавать защитника зимой (The Athletic)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
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