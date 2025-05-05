  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вратарь ЦСКА Шайхутдинов о темнокожей Ариэль в «Русалочке»: «Темнокожую Гермиону себе представляешь? В книге ведь не так. SJW-повестка мешает, когда она нарочитая»
42

Вратарь ЦСКА Шайхутдинов о темнокожей Ариэль в «Русалочке»: «Темнокожую Гермиону себе представляешь? В книге ведь не так. SJW-повестка мешает, когда она нарочитая»

Владимир Шайхутдинов поделился мнением о современных американских фильмах.

– Как тебе мешает смотреть западное кино SJW-повестка (имеется в виду акцент на борьбе за социальную справедливость, равенство и права маргинализированных групп – Спортс”)?

– Думал, что меня настигнет этот вопрос. Мешает, когда она нарочитая. Возьмем фильм «Эмилия Перес» – об американском наркобароне, поменявшем пол. Спойлер, но фильм все равно говно, только Зои Салдана светлое пятно. При этом они бы взяли «Оскар», если бы не скандал, который закатила главная героиня.

Так вот, повестка в «Эмилии» во главе угла – сам фильм не удается, а это неважно. Обратные примеры – «Синг-Синг» и «Мальчишки из никеля», самодостаточные картины об угнетении темнокожих. И эта тема за их права ничего не портит.

Повестка работает и в «Конклаве». Но «Мисс Марвел», созданная только для того, чтобы просто у пакистанцев был свой супергерой (американка пакистанского происхождения Камала Хан стала первым супергероем-мусульманином во вселенной Marvel – Спортс”)?

– Темнокожая Ариэль [в «Русалочке»] – норм?

– Нет, конечно. Темнокожую Гермиону себе представляешь? В книге ведь не так. Окей, темнокожая Русалочка обязана быть хорошо прописанным персонажем и сыграна вдвое обаятельнее предыдущих. Но так не было, – сказал принадлежащий ЦСКА вратарь «Волги».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
logoВладимир Шайхутдинов
logoВторая лига А
дискриминация
logoВолга Ульяновск
кино
logoЗои Салдана
logoРусалочка
logoMarvel
logoЦСКА
logoЭмилия Перес
logoОскар
logoМисс Марвел
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ЦСКА отдал Шайхутдинова «Волге» в аренду и продлил контракт с вратарем до 2028 года
1922 июня 2024, 10:14
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов: «Хочется играть больше. Готов к оставшимся матчам РПЛ» 
2617 мая 2024, 07:43
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов: «После «Зенита» проснулся — подписчиков на 3-4 тысячи больше. Пока не ощутил особого внимания – все то же самое. Только цифры» 
2317 мая 2024, 06:45
Главные новости
У Гладышева 10 голевых действий в Мир РПЛ после зимней паузы. Форвард «Динамо» набрал очки в 7 из 9 туров
311 минут назад
Меняем фишки на призы! Да-да, как в детстве
16 минут назадТесты и игры
Флик перед игрой с «Интером»: «Хочу, чтобы «Барса» не чувствовала давление, в 1/2 финала ЛЧ не должно быть страха – этим моментом нужно наслаждаться. Мы уже завоевали 2 трофея»
721 минуту назад
Карраскаль удален за удар рукой в лицо Бабкину на первых секундах 2-го тайма игры с «Крыльями». Лунев предупрежден за споры с судьей
324 минуты назадФото
«Крылья Советов» – «Динамо». 1:2 – Гладышев забил и ассистировал Нгамале, у Скопинцева автогол, Карраскаль удален. Онлайн-трансляция
53только чтоLive
Владислав Радимов: «Звонил Семаку около часа ночи: «Почему не заменил Соболева?» Он говорит: «Видел, что моменты есть, какое‑то чувство подсказало». Есть шестое чувство, оно помогает тренеру»
1737 минут назад
Моуринью о победе «Интера» над «Барселоной» в 2010-м: «Эпичнее некуда. Нет таких слов, которые описали бы это. Те ощущения знакомы только нам и навсегда останутся в нашей памяти»
1938 минут назад
Личка о составе «Динамо»: «Хотел, чтобы некоторые ушли, они тормозили команду, но их не убрали. И нужны ноунеймы – кто будет работать? Бителло будет стелиться в подкатах? Карраскаль?»
2350 минут назад
Бастони назвал Ямаля сильнейшим соперником: «На Евро-2024 он еще не был на таком уровне, я впечатлен. Нужны двойная или тройная опека, но нельзя увлекаться из-за свободных зон»
13сегодня, 16:09
Вендел, скорее всего, не сыграет больше в этом сезоне, сообщил Медведев. Хавбек «Зенита» получил травму в игре с «Пари НН»
23сегодня, 15:54
Ко всем новостям
Последние новости
Канищев о дубле Соболева: «Пари НН» – одна из слабейших команд, таким несложно забивать. Три гола за сезон – негативный результат, должно быть минимум восемь»
37 минут назад
Маухуб вернется в общую группу «Динамо» 8-9 мая («СЭ»)
18 минут назад
Сане в последний момент поменял агента перед продлением с «Баварией». Лерой открыт к возвращению в Англию, его партнерша хочет жить в Лондоне
819 минут назад
«Байер» рассматривает Арбелоа на замену Алонсо. Альваро возглавляет «Реал» U-19
343 минуты назад
Президент «Баварии»: «Сезон – хороший, если выигрываешь чемпионат. В Кубке нам не повезло, а в ЛЧ всегда можно вылететь в 1/4 финала, «Интер» не был сильнее»
153 минуты назад
У игроков «Райо» украли бутсы, перчатки и другой инвентарь. Клуб отменил тренировку
1сегодня, 16:10
Масалитин о «Динамо»: «Хотел бы, чтобы клуб возглавил россиянин. Из иностранцев на Рауля посмотрел бы с удовольствием»
4сегодня, 16:08
Индзаги перед игрой с «Барсой»: «Левандовски в топ-3 форвардов мира. Остановить Ямаля почти невозможно, впечатляет скорость его мышления, «Интер» сконцентрируется на нем»
5сегодня, 15:56
Кафу о сборной Бразилии: «Проблема нынешних тренеров в том, что нет программы, планирования, уверенности в том, что они доведут работу до конца. Дайте им поработать, черт побери»
1сегодня, 15:44
Лаутаро и Павар могут выйти в старте «Интера» на игру с «Барселоной»
4сегодня, 15:39