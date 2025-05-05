Владимир Шайхутдинов поделился мнением о современных американских фильмах.

– Как тебе мешает смотреть западное кино SJW-повестка (имеется в виду акцент на борьбе за социальную справедливость, равенство и права маргинализированных групп – Спортс”)?

– Думал, что меня настигнет этот вопрос. Мешает, когда она нарочитая. Возьмем фильм «Эмилия Перес» – об американском наркобароне, поменявшем пол. Спойлер, но фильм все равно говно, только Зои Салдана светлое пятно. При этом они бы взяли «Оскар», если бы не скандал, который закатила главная героиня.

Так вот, повестка в «Эмилии» во главе угла – сам фильм не удается, а это неважно. Обратные примеры – «Синг-Синг» и «Мальчишки из никеля», самодостаточные картины об угнетении темнокожих. И эта тема за их права ничего не портит.

Повестка работает и в «Конклаве». Но «Мисс Марвел», созданная только для того, чтобы просто у пакистанцев был свой супергерой (американка пакистанского происхождения Камала Хан стала первым супергероем-мусульманином во вселенной Marvel – Спортс”)?

– Темнокожая Ариэль [в «Русалочке»] – норм?

– Нет, конечно. Темнокожую Гермиону себе представляешь? В книге ведь не так. Окей, темнокожая Русалочка обязана быть хорошо прописанным персонажем и сыграна вдвое обаятельнее предыдущих. Но так не было, – сказал принадлежащий ЦСКА вратарь «Волги ».