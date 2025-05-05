Президент «Динамо-Владивосток» об избиении Мухина в бане: «Большая обезьяна показывает маленькой, как устроена жизнь – мы все равно чуть-чуть стадные животные. Вообще не стыдно»

Эдуард Сандлер заявил, что не жалеет о драке с Антоном Мухиным.

Сообщалось , что хавбек «Пари НН », выступающий за «Динамо» из Владивостока , получил сотрясение мозга после конфликта с ранее судимым президентом баскетбольного клуба «Динамо-Владивосток» Эдуардом Сандлером. Мухин написал заявление в полицию.

«Это проблема у молодежи. Неважно, был бы это я, был бы это любой другой мужчина в общей бане. Определенный текст разговора между мужчинами неприемлем.

Поэтому существуют поступки, которые показывают маленькой обезьяне – большая обезьяна показывает маленькой – что такое жизнь, как она устроена. У маленькой обезьянки сразу открываются глаза, уши – она слышит, видит, понимает. Это называется опыт. Она начинает жить дальше так, как предполагает опыт.

Мы все равно социальные существа. Чуть-чуть животные, стадные. То есть коллективизм, есть мужской подход, есть система мужских коммуникаций. Все. Поэтому, конечно, он столкнулся с агрессивной обезьяной, которая показала, что такое то, то, то и то.

Все очень просто. Да, я там был. И он там тоже был. Но если бы я три раза ударил его в голову, то мы бы читали другие новости.

Я бью кулаками, только когда защищаю себя на улице, свою жену, своих друзей. Но воспитательные меры бывают разные. Они, конечно, бывают агрессивные. Но это уже каждый пусть обыгрывает как хочет.

Мне за это вообще не стыдно. Вообще. Через меня проходит огромное количество молодых ребят, взрослых ребят. И ни один не скажет, что где-то я не проповедую правильные мужские ценности», – сказал Сандлер в интервью телеграм-каналу «Перехват».

Президент «Динамо-Владивосток» об избиении Мухина: «Когда мужчина использует слово из трех букв по отношению к другому, границы стираются. Мальчик просто столкнулся с реакцией»