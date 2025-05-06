«Айлендерс» получили 1-й выбор по итогам драфт-лотереи НХЛ при 3,5% шансов на выигрыш, «Сан-Хосе» – 2-й, «Чикаго» – 3-й, «Юта» – 4-й с подъемом на 10 позиций
В этом году лотерея драфта НХЛ впервые была показана в прямом эфире.
В жеребьевке участвовали 16 команд, которые не вышли в розыгрыш Кубка Стэнли, либо получившие драфт-пики от таких команд.
Лотерея из двух раундов определила порядок выбора первых 16 пиков в первом раунде драфта НХЛ 2025 года. Начальные позиции определялись по итогам регулярного чемпионата.
Клубы-победители могли подняться максимум на 10 позиций, поэтому на первый выбор претендовали 11 команд.
«Айлендерс» стали обладателями первого выбора на драфте НХЛ по итогам первого раунда драфт-лотереи. Клуб имел 3,5% шансов на выигрыш и поднялся с 10-й позиции на 1-ю.
Второй раунд выиграла «Юта», поднявшаяся с 14-й позиции на максимально возможную 4-ю.
Таким образом, второй выбор достался «Сан-Хосе», занявшему последнее место в регулярном чемпионате, третий – «Чикаго».
Порядок выбора в 1-м раунде драфта НХЛ-2025 по итогам лотереи:
1. «Айлендерс» (+9 позиций);
2. «Сан-Хосе» (-1);
3. «Чикаго» (-1);
4. «Юта» (+10);
5. «Нэшвилл» (-2);
6. «Филадельфия» (-2);
7. «Бостон» (-2);
8. «Сиэтл» (-2);
9. «Баффало» (-2);
10. «Анахайм» (-2);
11. «Питтсбург» (-2);
12. «Рейнджерс» (-1);
13. «Детройт» (-1);
14. «Коламбус» (-1);
15. «Ванкувер» (сохранил позицию)
16. «Монреаль» (сохранил позицию, пик получен от «Калгари»)
Драфт НХЛ состоится 27 и 28 июня в Лос-Анджелесе.
Среди фаворитов называются защитник Мэттью Шефер (Канада), форварды Майкл Миса (Канада), Портер Мартон (Канада), Джеймс Хэгенс (США) и Антон Фрондель (Швеция).
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