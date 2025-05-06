«Айлендерс» получили 1-й выбор по итогам драфт-лотереи НХЛ при 3,5% шансов на выигрыш, «Сан-Хосе» – 2-й, «Чикаго» – 3-й, «Юта» – 4-й с подъемом на 10 позиций

«Айлендерс» получили 1-й выбор по итогам драфт-лотереи НХЛ при 3,5% шансов.

В этом году лотерея драфта НХЛ впервые была показана в прямом эфире.

В жеребьевке участвовали 16 команд, которые не вышли в розыгрыш Кубка Стэнли, либо получившие драфт-пики от таких команд.

Лотерея из двух раундов определила порядок выбора первых 16 пиков в первом раунде драфта НХЛ 2025 года. Начальные позиции определялись по итогам регулярного чемпионата.

Клубы-победители могли подняться максимум на 10 позиций, поэтому на первый выбор претендовали 11 команд.

«Айлендерс» стали обладателями первого выбора на драфте НХЛ по итогам первого раунда драфт-лотереи. Клуб имел 3,5% шансов на выигрыш и поднялся с 10-й позиции на 1-ю.

Второй раунд выиграла «Юта», поднявшаяся с 14-й позиции на максимально возможную 4-ю.

Таким образом, второй выбор достался «Сан-Хосе», занявшему последнее место в регулярном чемпионате, третий – «Чикаго».

Порядок выбора в 1-м раунде драфта НХЛ-2025 по итогам лотереи:

1. «Айлендерс» (+9 позиций);

2. «Сан-Хосе» (-1);

3. «Чикаго» (-1);

4. «Юта» (+10);

5. «Нэшвилл» (-2);

6. «Филадельфия» (-2);

7. «Бостон» (-2);

8. «Сиэтл» (-2);

9. «Баффало» (-2);

10. «Анахайм» (-2);

11. «Питтсбург» (-2);

12. «Рейнджерс» (-1);

13. «Детройт» (-1);

14. «Коламбус» (-1);

15. «Ванкувер» (сохранил позицию)

16. «Монреаль» (сохранил позицию, пик получен от «Калгари»)

Драфт НХЛ состоится 27 и 28 июня в Лос-Анджелесе.

Среди фаворитов называются защитник Мэттью Шефер (Канада), форварды Майкл Миса (Канада), Портер Мартон (Канада), Джеймс Хэгенс (США) и Антон Фрондель (Швеция).