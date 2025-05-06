  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Айлендерс» получили 1-й выбор по итогам драфт-лотереи НХЛ при 3,5% шансов на выигрыш, «Сан-Хосе» – 2-й, «Чикаго» – 3-й, «Юта» – 4-й с подъемом на 10 позиций
38

«Айлендерс» получили 1-й выбор по итогам драфт-лотереи НХЛ при 3,5% шансов на выигрыш, «Сан-Хосе» – 2-й, «Чикаго» – 3-й, «Юта» – 4-й с подъемом на 10 позиций

«Айлендерс» получили 1-й выбор по итогам драфт-лотереи НХЛ при 3,5% шансов.

В этом году лотерея драфта НХЛ впервые была показана в прямом эфире.

В жеребьевке участвовали 16 команд, которые не вышли в розыгрыш Кубка Стэнли, либо получившие драфт-пики от таких команд.

Лотерея из двух раундов определила порядок выбора первых 16 пиков в первом раунде драфта НХЛ 2025 года. Начальные позиции определялись по итогам регулярного чемпионата.

Клубы-победители могли подняться максимум на 10 позиций, поэтому на первый выбор претендовали 11 команд. 

«Айлендерс» стали обладателями первого выбора на драфте НХЛ по итогам первого раунда драфт-лотереи. Клуб имел 3,5% шансов на выигрыш и поднялся с 10-й позиции на 1-ю. 

Второй раунд выиграла «Юта», поднявшаяся с 14-й позиции на максимально возможную 4-ю. 

Таким образом, второй выбор достался «Сан-Хосе», занявшему последнее место в регулярном чемпионате, третий – «Чикаго».

Порядок выбора в 1-м раунде драфта НХЛ-2025 по итогам лотереи: 

1. «Айлендерс» (+9 позиций);

2. «Сан-Хосе» (-1);

3. «Чикаго» (-1);

4. «Юта» (+10);

5. «Нэшвилл» (-2);

6. «Филадельфия» (-2);

7. «Бостон» (-2);

8. «Сиэтл» (-2);

9. «Баффало» (-2);

10. «Анахайм» (-2);

11. «Питтсбург» (-2);

12. «Рейнджерс» (-1);

13. «Детройт» (-1);

14. «Коламбус» (-1);

15. «Ванкувер» (сохранил позицию)

16. «Монреаль» (сохранил позицию, пик получен от «Калгари») 

 Драфт НХЛ состоится 27 и 28 июня в Лос-Анджелесе. 

Среди фаворитов называются защитник Мэттью Шефер (Канада), форварды Майкл Миса (Канада), Портер Мартон (Канада), Джеймс Хэгенс (США) и Антон Фрондель (Швеция). 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Драфт НХЛ
logoБостон
logoНэшвилл
logoКалгари
logoСан-Хосе
logoКоламбус
logoАйлендерс
logoАнахайм
logoЧикаго
logoБаффало
logoВанкувер
logoПиттсбург
logoСиэтл
logoНХЛ
logoФиладельфия
logoМонреаль
logoРейнджерс
logoДетройт
logoЮта
Портер Мартон
logoДжеймс Хэгенс
Антон Фрондель
Майкл Миса
Мэттью Шефер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Иванкович из сборной Канады U18 стал лучшим вратарем ЮЧМ – 6 побед в 6 играх при 96,1% сэйвов и КН 1,05. Он доступен для выбора на драфте НХЛ-2025
14 мая, 06:25
Форвард сборной Швеции U18 Экберг стал MVP ЮЧМ – 18 (10+8) очков в 7 играх на турнире. Он доступен для выбора на драфте НХЛ-2025
34 мая, 06:00
Лотерея драфта НХЛ впервые будет показана в прямом эфире. Она состоится 5 мая, наилучшие шансы на общий 1-й выбор – у «Сан-Хосе»
173 мая, 08:00
Главные новости
Хатсон, Селебрини и Вульф – претенденты на «Колдер Трофи». Мичков не вошел в топ-3 по итогам голосования журналистов за лучшего новичка сезона
4сегодня, 01:30
«Айлендерс» получили общий 1-й пик на драфте НХЛ впервые с 2009 года – тогда взяли Тавареса. Ранее клуб выбирал первым еще 3 раза
3сегодня, 00:45
Кубок Стэнли. «Флорида» в гостях играет с «Торонто» в первом матче 2-го раунда
145сегодня, 00:25Live
Ротенберг о 7:8 от Беларуси: «Мы могли войти в историю, феноменальные вещи увидели. К «России 25» много внимания: телезрители смотрят, в интернете обсуждают, рейтинг сборной растет»
22вчера, 22:03
Ротенберг после 7:8 от Беларуси: «Должны были 7 забить и 0 пропустить, но были сбои в программе, она сложная. Есть простые алгоритмы – как первый телефон Nokia: нажимаешь одну кнопку, он работает»
101вчера, 21:03
Глава Башкирии Хабиров предложил Козлову продолжить работу в «Салавате»: «Какие-то полномочия у меня есть, я при ребятах делаю вам предложение. Сами примете решение»
10вчера, 20:47
ЦСКА рассматривает Козлова кандидатом на пост тренера. Его контракт с «Салаватом» истекает 31 мая («СЭ»)
26вчера, 20:23
Козлов о Ливо: «Если он не принимал участие, значит, был не готов играть. В плей-офф все команды играют более жестко против лидеров, это нормально»
4вчера, 20:11
Ротенберг о поражении «России 25»: «Когда сборная проигрывает, на каждом заборе об этом пишут. Мы много раз побеждали дружину Квартальнова, об этом не упоминают»
24вчера, 20:10
Игорь Макаров о поражении «России 25»: «Нужно отдать должное Ротенбергу, что не боится заменять вратаря полевым и делает это рано, пытаясь спасти игру. Это принесло плоды»
10вчера, 19:59
Ко всем новостям
Последние новости
Веренски, Пинто, Байум и Эйссимонт включены в состав сборной США на ЧМ-2025
49 минут назад
Уилсон о хитах Овечкина в плей-офф: «Он машина, единственный в своем роде. Он наша энергия, наше все в любом матче»
1вчера, 21:59
Хмелевски после 2:4 от «Локо»: «Глава республики поддерживает «Салават», это придает уверенности. Мы получили огромные шрамы от поражений за 2 года, это сделало нас сильнее»
1вчера, 21:50
Аймурзин о 7:8 от Беларуси: «Ненужные ошибки привели к голам в наши ворота. Приятно, что столько забили, но неприятно, что пропустили 8 шайб. Готовимся дальше»
2вчера, 21:45
Виктор Козлов: «С «Локомотивом» мы отдали все что могли. Ребята играли на уколах, с травмами. Те, кто мог, выходили на лед»
3вчера, 21:35
Панин после 2:4 от «Локомотива»: «Радулов – красавчик, вечно молодой, показывает пример. У меня своя внутренняя планка по возрасту в хоккее»
2вчера, 21:31
Егор Сурин: «Не знаю, откуда химия с Радуловым. Может, чем-то похожи. Он постоянно подсказывает»
1вчера, 20:59
Хмелевски о вылете в полуфинале: «Салавату» есть чем гордиться. Мы выиграли два седьмых матча, вытащили серию со «Спартаком» с 1-3, когда на нас поставили крест»
4вчера, 20:39
Панин после 2:4 от «Локомотива»: «Я горд за пацанов и команду. Старались, бились. Тяжело было играть, конечно. Много травмированных»
2вчера, 20:27
Зибанежад, Форсберг, Брудин, Веннберг, Лео Карлссон, Маркстрем и Адам Ларссон сыграют за Швецию на ЧМ-2025
6вчера, 19:54