«Локомотив» в 3-й раз вышел в финал Кубка Гагарина. В прошлом сезоне проиграли «Металлургу» 0-4 в серии
«Локомотив» в третий раз вышел в финал Кубка Гагарина.
Сегодня команда тренера Игоря Никитина обыграла «Салават» в серии полуфинала плей-офф со счетом 4-1.
«Локомотив» сыграет в финале Кубка Гагарина в 3-й раз в истории. В 2009-м клуб проиграл в финале «Ак Барсу» 3-4, в 2024-м – «Металлургу» 0-4.
В финале плей-офф-2025 клуб сыграет с победителем серии «Трактора» и «Динамо» (3-1).
Финальная серия стартует 13 мая в Ярославле.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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