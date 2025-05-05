«Локомотив» в 3-й раз вышел в финал Кубка Гагарина. В прошлом сезоне проиграли «Металлургу» 0-4 в серии

«Локомотив» в третий раз вышел в финал Кубка Гагарина.

Сегодня команда тренера Игоря Никитина обыграла «Салават » в серии полуфинала плей-офф со счетом 4-1.

«Локомотив » сыграет в финале Кубка Гагарина в 3-й раз в истории. В 2009-м клуб проиграл в финале «Ак Барсу» 3-4, в 2024-м – «Металлургу» 0-4.

В финале плей-офф-2025 клуб сыграет с победителем серии «Трактора» и «Динамо» (3-1).

Финальная серия стартует 13 мая в Ярославле.