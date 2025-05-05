Трент объявил об уходе из «Ливерпуля». Защитник провел 20 лет в системе клуба
Трент Александер-Арнолд объявил об уходе из «Ливерпуля».
Защитник покинет мерсисайдский клуб по окончании текущего сезона на правах свободного агента.
Ранее инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что игрок договорился о подписании 5-летнего контракта с «Реалом».
Трент – воспитанник «Ливерпуля». Он находился в системе клуба с 2004 года и начал выступать за основную команду в 2016 году.
С «красными» Александер-Арнолд завоевал 9 трофеев, в том числе 2 чемпионских титула в Премьер-лиге и Лигу чемпионов.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: аккаунт Трента Александер-Арнолда в X
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