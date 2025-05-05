Трент объявил об уходе из «Ливерпуля». Защитник провел 20 лет в системе клуба

Трент Александер-Арнолд объявил об уходе из «Ливерпуля».

Защитник покинет мерсисайдский клуб по окончании текущего сезона на правах свободного агента.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо подтвердил , что игрок договорился о подписании 5-летнего контракта с «Реалом ».

Трент – воспитанник «Ливерпуля ». Он находился в системе клуба с 2004 года и начал выступать за основную команду в 2016 году.

С «красными» Александер-Арнолд завоевал 9 трофеев, в том числе 2 чемпионских титула в Премьер-лиге и Лигу чемпионов.

Трента хейтят после новостей о «Реале»: фанаты уже сжигают футболки

Момент дня: киношное празднование Трента. На прощание с «Ливерпулем»?