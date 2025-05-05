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Акинфеев подал заявку на регистрацию товарного знака – силуэт вратаря, отражающего пенальти Испании на ЧМ-2018. Продавать планирует валенки, купальники, игрушки, напитки («Мутко против»)

Игорь Акинфеев подал заявку на регистрацию своего товарного знака.

В качестве логотипа вратарь ЦСКА выбрал свой силуэт в моменте, когда он отразил пенальти против сборной России в матче с Испанией на ЧМ-2018.

Согласно заявке, поданной в Роспатент 29 апреля, под собственным брендом Акинфеев планирует выпускать целый ряд изделий. В частности, гимнастические купальники, валенки, муфты, а также игрушки, одежду, безалкогольные напитки.

Изображение: t.me/offsider

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
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