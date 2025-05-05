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Кросби и Маккиннон сыграют за сборную Канады на ЧМ-2025

Сидни Кросби и Нэтан Маккиннон сыграют за сборную Канады на ЧМ-2025.

Федерация хоккея Канады официально объявила, что 37-летний капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби сыграет за сборную Канады на чемпионате мира по хоккею в Швеции и Дании. 

Ранее он дважды выступал за сборную на чемпионатах мира и выиграл золотую медаль в 2015 году. В составе национальной команды Кросби также побеждал на Олимпиаде (дважды – 2010, 2014), Кубке мира (2016) и Турнире четырех наций (2025). 

Кроме того, агент Кросби и Нэтана Маккиннона Пэт Бриссон сообщил, что 29-летний форвард «Колорадо» тоже присоединится к канадской команде.

Ранее Маккиннон трижды выступал за сборную на чемпионатах мира и выиграл золотую медаль в 2015 году. В составе национальной команды Нэтан также побеждал на Турнире четырех наций (2025). 

О’Райлли, Конекны, Хорват, Селебрини и Фантилли включены в состав сборной Канады на ЧМ-2025. Пока названы имена 15 игроков

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Athletic
logoПиттсбург
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoСидни Кросби
logoЧМ по хоккею
logoНХЛ
logoКолорадо
logoНэтан Маккиннон
Пэт Бриссон
Федерация хоккея Канады
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