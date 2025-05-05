Кросби и Маккиннон сыграют за сборную Канады на ЧМ-2025
Федерация хоккея Канады официально объявила, что 37-летний капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби сыграет за сборную Канады на чемпионате мира по хоккею в Швеции и Дании.
Ранее он дважды выступал за сборную на чемпионатах мира и выиграл золотую медаль в 2015 году. В составе национальной команды Кросби также побеждал на Олимпиаде (дважды – 2010, 2014), Кубке мира (2016) и Турнире четырех наций (2025).
Кроме того, агент Кросби и Нэтана Маккиннона Пэт Бриссон сообщил, что 29-летний форвард «Колорадо» тоже присоединится к канадской команде.
Ранее Маккиннон трижды выступал за сборную на чемпионатах мира и выиграл золотую медаль в 2015 году. В составе национальной команды Нэтан также побеждал на Турнире четырех наций (2025).
О’Райлли, Конекны, Хорват, Селебрини и Фантилли включены в состав сборной Канады на ЧМ-2025. Пока названы имена 15 игроков
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