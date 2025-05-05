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  • «У Тюкавина большая жопа, которая хорошо сохраняет мяч. И ментально он сильный. Лучший нападающий в российском футболе». Личка о влиянии форварда на игру «Динамо»
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«У Тюкавина большая жопа, которая хорошо сохраняет мяч. И ментально он сильный. Лучший нападающий в российском футболе». Личка о влиянии форварда на игру «Динамо»

Марцел Личка назвал Константина Тюкавина лучшим форвардом Мир РПЛ.

– Насколько на весенние результаты «Динамо» повлияла серьезная травма Тюкавина?

– Тюкавин был очень важным игроком. Если бы он был в составе, уверен, он забивал бы.

С другой стороны, ребятам нужно сказать спасибо, потому что против «Локомотива», ЦСКА, «Спартака», «Зенита» хорошо играли с Карраскалем как ложной «девяткой». Травма Тюкавина – несчастье, но его отсутствие дало шанс еще больше показать себя Гладышеву.

Может быть, с Тюкавиным наша ситуация была бы чуть-чуть лучше, потому он очень сильный игрок. Думаю, лучший нападающий в российском футболе. Тюкавин может и за спину, и между линиями. У него большая жопа, которая хорошо сохраняет мяч. И ментально он сильный.

Посмотрите на «Ман Сити». Они потеряли Родри. А какие там игроки запаса! И какие проблемы доставила травма Родри, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший главный тренер «Динамо».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
logoМарцел Личка
logoпремьер-лига Англия
logoЯрослав Гладышев
logoКонстантин Тюкавин
logoРодри
logoпремьер-лига Россия
logoМанчестер Сити
logoДинамо Москва
Это футбол, брат!
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