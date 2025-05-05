Путин подписал указ об образовании Национального центра спортивной медицины
Cоответствующий указ президента России размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«В целях комплексного развития спортивной медицины в Российской Федерации, укрепления здоровья российских спортсменов и повышения эффективности их медико-биологического обеспечения постановляю <...>
Образовать на базе федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства» Национальный центр спортивной медицины», – говорится в документе.
Основными функциями Национального центра спортивной медицины, согласно тексту указа, являются:
проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья спортсменов сборных команд РФ;
совершенствование медико-биологического обеспечения спортсменов сборных команд;
научно-аналитическое сопровождение медико-биологического обеспечения;
проведение исследований, связанных с медико-биологическим обеспечением;
укрепление кадрового потенциала в области спортивной медицины;
ведение баз данных, содержащих сведения о состоянии здоровья спортсменов сборных команд;
осуществление международного сотрудничества (с соблюдением интересов РФ) по вопросам спортивной медицины, медико-биологического и медицинского обеспечения спортсменов сборных команд и укрепления их здоровья;
создание и развитие инфраструктуры.
Указ подписан Владимиром Путиным 5 мая и вступает в силу со дня подписания.
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