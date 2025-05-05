Путин подписал указ об образовании Национального центра спортивной медицины

Владимир Путин постановил создать Национальный центр спортивной медицины.

Cоответствующий указ президента России размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«В целях комплексного развития спортивной медицины в Российской Федерации, укрепления здоровья российских спортсменов и повышения эффективности их медико-биологического обеспечения постановляю <...>

Образовать на базе федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства» Национальный центр спортивной медицины», – говорится в документе.

Основными функциями Национального центра спортивной медицины, согласно тексту указа, являются:

проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья спортсменов сборных команд РФ;

совершенствование медико-биологического обеспечения спортсменов сборных команд;

научно-аналитическое сопровождение медико-биологического обеспечения;

проведение исследований, связанных с медико-биологическим обеспечением;

укрепление кадрового потенциала в области спортивной медицины;

ведение баз данных, содержащих сведения о состоянии здоровья спортсменов сборных команд;

осуществление международного сотрудничества (с соблюдением интересов РФ) по вопросам спортивной медицины, медико-биологического и медицинского обеспечения спортсменов сборных команд и укрепления их здоровья;

создание и развитие инфраструктуры.

Указ подписан Владимиром Путиным 5 мая и вступает в силу со дня подписания.