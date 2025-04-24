В УЕФА обсуждают отмену экстра-таймов в ЛЧ и разведение команд из одной страны до 1/4 финала со следующего сезона. Решение могут принять 30 мая (Bild)

УЕФА обсуждает возможную отмену экстра-таймов в ЛЧ со следующего сезона.

По информации Bild, в настоящее время руководящий орган европейского футбола опрашивает клубы по поводу возможных изменений в регламенте проведения Лиги чемпионов.

Сообщается, что в УЕФА обсуждают отмену дополнительного времени в плей-офф ЛЧ. В случае ничьей по сумме двух матчей в основное время предлагается определять победителя противостояния в серии пенальти – предполагается, что отмена дополнительного времени снизит нагрузку на футболистов.

Также предлагается ввести правило, согласно которому команды из топ-8 таблицы общего этапа, выходящие в 1/8 финала напрямую, будут проводить дома ответные матчи всех стадий плей-офф с командами, занявшими более низкие места. Сейчас это правило касается только стадии 1/8 финала.

Кроме того, обсуждается разведение клубов из одной страны до стадии четвертьфинала – считается, что такие матчи на более ранних стадиях неинтересны как болельщикам, так и вещателям.

Решение о корректировке регламента Лиги чемпионов может быть принято Комитетом по соревнованиям УЕФА 30 мая на ассамблее УЕФА в Мюнхене.