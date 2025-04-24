Светлана Журова: «В советское время тренер растирал мне ноги перед стартом. А если сейчас рассказать о таком случае – что будет, уголовное дело сразу?»

Светлана Журова поделилась мнением об обвинениях в домогательствах в спорте.

«Грань между надуманностью и действительностью очень тонкая. Я всегда привожу в пример своего тренера советских времен. Тогда к каким-то действиям тренера относились не так, как сейчас, и никто не видел в этом злого умысла со стороны тренера или сексуального влечения. Даже не думали, что такое может быть.

Например, наш тренер разогревал нам мышцы, когда были морозы. А выступали мы и когда 25 градусов мороза было на соревнованиях. И это такой вонючий, ядреный крем, который разогревает мышцы перед тем, как выходить на старт.

Чтобы дети не попали потом этим кремом себе в глаза, нас растирал тренер. Он и в девичьей раздевалке, и в коридорчике, где можно было, там и растирал ноги – девочкам и мальчикам.

Мы воспринимали это совершенно адекватно. Тренер растирал мне ноги, чтобы мне было тепло перед стартом, чтобы я была разогретая. А если сейчас рассказать о таком случае, что будет за это тренеру? Уголовное дело сразу?» – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Журова.

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