Винисиус дал понять, что предложение из Саудовской Аравии привлекает его. В «Реале» не исключают ухода бразильца (The Athletic)
Винисиуса Жуниора заитересовало предложение из Саудовской Аравии.
Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на источник в «Реале».
Утверждается, что ранее в этом сезоне Винисиус давал понять в разговорах, что его привлекает возможность выступать за один из клубов Саудовской Аравии.
При этом игроки и персонал «Реала» согласились, что от поступившего бразильцу предложения «невозможно отказаться». В связи с этим в клубе предполагают, что существует хороший шанс, что Винисиус покинет команду.
Окружение Винисиуса отрицает договоренность о новом контракте с «Реалом». Они верят в силу своей позиции и рассмотрят продление до 2030-го на новых условиях (The Athletic)
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
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