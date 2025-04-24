Винисиус дал понять, что предложение из Саудовской Аравии привлекает его. В «Реале» не исключают ухода бразильца (The Athletic)

Винисиуса Жуниора заитересовало предложение из Саудовской Аравии.

Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на источник в «Реале».

Утверждается, что ранее в этом сезоне Винисиус давал понять в разговорах, что его привлекает возможность выступать за один из клубов Саудовской Аравии.

При этом игроки и персонал «Реала » согласились, что от поступившего бразильцу предложения «невозможно отказаться». В связи с этим в клубе предполагают, что существует хороший шанс, что Винисиус покинет команду.

Окружение Винисиуса отрицает договоренность о новом контракте с «Реалом». Они верят в силу своей позиции и рассмотрят продление до 2030-го на новых условиях (The Athletic)