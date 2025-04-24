Винисиус хочет получать как Роналду в «Реале» – около 30 млн евро в год с учетом допвыплат. Криштиану был самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба

Винисиус Жуниор может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков.

Вингер «Реала » подписать новый контракт с клубом на «исторических» условиях, сообщает The Athletic.

Бразилец хочет получать примерно столько же, сколько мадридцы платили Криштиану Роналду . Португалец был самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба.

Речь идет о примерно 30 млн евро с учетом бонусов и выплаты за продление договора (такой практики в «Реале», как утверждается, нет).

Мбаппе – самый высокооплачиваемый игрок Ла Лиги с зарплатой 2,67 млн евро в месяц. Винисиус – 2-й, Левандовски – 3-й (L’Equipe)