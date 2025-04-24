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В Екатеринбурге родитель избил судью по фигурному катанию, потому что его дочь не попала в призы на турнире

В Екатеринбурге родитель избил судью по фигурному катанию из-за результата дочки.

Адонис Мироев решил расквитаться с судьей и тренером Михаилом Слободчиковым за то, что его дочь не заняла призовое место на соревнованиях, где Михаил был в составе судей.

«Прошли соревнования, и ему показалось, что его дочери занизили оценки. Причем претензии были именно к Михаилу Слободчикову – тренеру из Первоуральска. Когда я разговаривал с Михаилом, скорая везла его в больницу», — рассказал президент федерации фигурного катания Свердловской области Владислав Уткин.

Он отметил, что Адонис не в первый раз провоцировал конфликты, но раньше обходилось словесными перепалками и матом. Всего у Мироева три дочери, которые занимаются фигурным катанием. Проблемы начались, когда девочки стали участвовать в соревнованиях.

Два года назад Мироев уже попадал в местные новости, когда его засняли, объезжающим пробку прямо по тротуару на Range Rover.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Е1
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