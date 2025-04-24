Гурцкая о Семаке: «Слабый тренер, но психологом стал неплохим. Если «Зенит» стимулировать двойными-тройными и вовремя платить деньги, игроки сами все сделают»

Тимур Гурцкая назвал Сергея Семака слабым тренером.

«В матче с «Химками» я увидел, что тренер слабый. Но психологом, скорее всего, за эти годы он стал неплохим. И, скорее всего, психологически он команду контролирует. И с этими звездами, как высказал Андрей Сергеевич, Коля Писарев, надо еще найти общий язык. Но это не тренерство. Это не фишки расставлять, не схемы. Это найти к игрокам общий подход и, типа, они сами все сделают.

В матче с «Краснодаром» так и получилось. В матче с «Химками» должны были побеждать 5:0, а в конце еле-еле выиграли, еще могли и потерять два очка и закончить гонку. Говорят, что у них проще календарь…

Но, конечно, если будет выходить Алексей Борисович и стимулировать двойными-тройными, для этого тоже тренер не нужен, нужно, чтобы вовремя платили деньги. А игроки сами все сделают. Но если будет идти так, как идет, возможно, в последних пяти матчах они легко могут потерять очки», – заявил футбольный агент Гурцкая .

«Зенит » обыграл «Химки » (1:0) в 25-м туре Мир РПЛ . Сейчас команда тренера Сергея Семака занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 53 очка.