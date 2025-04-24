ТВ «Реала» раскритиковало назначение судьи Бенгоэчеа на финал Кубка Испании: «С ним «Мадрид» выиграл всего 64% матчей, а «Барса» – 81%. Невероятная разница»

На клубном ТВ «Реала» раскритиковали выбор судьи на финал Кубка Испании.

Матч мадридского клуба с «Барселоной» обслужит Рикардо де Бургос Бенгоэчеа . Встреча состоится 26 апреля.

«С баскским арбитром доля побед мадридского «Реала» составляет всего 64%. У «Барселоны» же доля побед составляет 81% – невероятная разница.

Добавим также, что команда Анчелотти выиграла только 2 из последних 5 матчей, когда этот судья находился на поле», – сказал ведущий клубного телевидения «Реала» .