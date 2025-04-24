«Химки» показали таблицу посещаемости клубов РПЛ в процентах от населения городов – клуб занял 4-е место. «Зенит», «Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Локо» – в конце рейтинга
Подмосковный клуб составил таблицу, в которой привел данные о доле жителей городов, которые приходят на домашние матчи клубов, выступающих в этих населенных пунктах.
В случае с «Акроном», играющим в Самаре, расчет сделан на основе данных о населении Тольятти. Население Москвы было разделено на 4 – столько столичных клубов играют в высшем дивизионе.
В результате подсчетов «Химки» заняли 4-е место в рейтинге – посещаемость их матчей составляет 0,94% жителей города. Более высокие строчки заняли «Краснодар» (2,09%), «Ахмат» (1,29%) и «Ростов» (1,16%).
На последних позициях расположились «Зенит» (0,62%), «Спартак» (0,57%), «Динамо» (0,36%), ЦСКА (0,35%) и «Локомотив» (0,31%).
Отметим, что по показателю абсолютной посещаемости красно-черные занимают последнее место – на их матчи в среднем приходят 2648 зрителей.
Фото: https://t.me/fchimki97/
Черданцев о посещаемости «Химок»: «Руководство должно ввести норму – клубы, не набирающие 50%, не получают лицензию. В РПЛ присутствует неуместная демократия»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий