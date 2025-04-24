«Химки» показали таблицу посещаемости клубов РПЛ в процентах от населения городов – клуб занял 4-е место. «Зенит», «Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Локо» – в конце рейтинга

«Химки» назвали себя одним из самых посещаемых клубов Мир РПЛ.

Подмосковный клуб составил таблицу, в которой привел данные о доле жителей городов, которые приходят на домашние матчи клубов, выступающих в этих населенных пунктах.

В случае с «Акроном», играющим в Самаре, расчет сделан на основе данных о населении Тольятти. Население Москвы было разделено на 4 – столько столичных клубов играют в высшем дивизионе.

В результате подсчетов «Химки » заняли 4-е место в рейтинге – посещаемость их матчей составляет 0,94% жителей города. Более высокие строчки заняли «Краснодар » (2,09%), «Ахмат » (1,29%) и «Ростов » (1,16%).

На последних позициях расположились «Зенит » (0,62%), «Спартак» (0,57%), «Динамо» (0,36%), ЦСКА (0,35%) и «Локомотив» (0,31%).

Отметим, что по показателю абсолютной посещаемости красно-черные занимают последнее место – на их матчи в среднем приходят 2648 зрителей.

Фото: https://t.me/fchimki97/

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