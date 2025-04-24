Генич прокомментирует дерби «Спартак» – ЦСКА, Черданцев – матч «Динамо» с «Зенитом»
Константин Генич прокомментирует дерби «Спартак» – ЦСКА.
Вместе с ним на матче 26-го тура Мир РПЛ будет работать Сергей Дурасов.
Встречу «Динамо» и «Зенита» прокомментируют Георгий Черданцев и Михаил Меламед.
Роман Трушечкин прокомментирует игру махачкалинского «Динамо» с «Краснодаром», Роман Нагучев – матч «Ростова» против «Локомотива». На игре «Ахмат» – «Пари НН» будут работать Александр Аксенов и Дмитрий Быков.
Матч «Крылья Советов» – «Оренбург» прокомментируют Артем Шмельков и Петр Коптев, игру «Химок» и «Акрона» – Михаил Моссаковский и Дмитрий Жичкин. На матче «Рубин» – «Факел» будет работать Роман Титов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»
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