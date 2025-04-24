Генич прокомментирует дерби «Спартак» – ЦСКА, Черданцев – матч «Динамо» с «Зенитом»

Константин Генич прокомментирует дерби «Спартак» – ЦСКА.

Вместе с ним на матче 26-го тура Мир РПЛ будет работать Сергей Дурасов .

Встречу «Динамо» и «Зенита » прокомментируют Георгий Черданцев и Михаил Меламед.

Роман Трушечкин прокомментирует игру махачкалинского «Динамо » с «Краснодаром », Роман Нагучев – матч «Ростова» против «Локомотива». На игре «Ахмат» – «Пари НН» будут работать Александр Аксенов и Дмитрий Быков.

Матч «Крылья Советов» – «Оренбург» прокомментируют Артем Шмельков и Петр Коптев, игру «Химок» и «Акрона» – Михаил Моссаковский и Дмитрий Жичкин. На матче «Рубин» – «Факел» будет работать Роман Титов.