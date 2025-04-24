Владислав Радимов: «Даже моя бабушка, пережившая блокаду, не любила московские клубы. Звонила: «Ну что, просрали? Че там твой Кержаков кривоногий не может попасть в 7-метровые ворота?!»
«Это противостояние будет всегда. Я долго играл в Москве, мне здесь всегда нравилось. А в последнее время город вообще шикарным стал. Но приезжаю сюда на день-два – и так хочется обратно домой, в Питер. Знаете песню Розенбаума? «Коль выпало мне питерцем быть, никогда Москва не станет родной».
И как болельщики из пятимиллионного города, которые любят свою команду, могут относиться к соперникам из Москвы? Конечно же они их ненавидят.
Даже моя бабушка, которая пережила блокаду, не любила московские клубы. Она очень их не любила. Бывает, проиграем матч московской команде – звонок от бабушки: «Ну что, просрали? Че там твой Кержаков кривоногий не может попасть в семиметровые ворота?!»
Это соперничество – оно в крови», – сказал бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий