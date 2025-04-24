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  • Финансирование «Авангарда» может быть сокращено. Журналистка Тубольцева написала: «Если правильно поняла, часть средств будет перераспределена в пользу СКА»
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Финансирование «Авангарда» может быть сокращено. Журналистка Тубольцева написала: «Если правильно поняла, часть средств будет перераспределена в пользу СКА»

Финансирование «Авангарда» может быть сокращено из-за трудностей «Газпрома».

Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

Главная причина уменьшения финансирования – финансовые трудности у «Газпрома».

Спонсором «Авангарда» является «Газпромнефть». Отмечается, что в компании постепенно урезают бюджеты и сокращают вложения в неприоритетные проекты.

«Если я правильно поняла, часть этих средств будет перераспределена в пользу СКА», – написала журналистка Дарья Тубольцева.

Председатель совета директоров «Авангарда» Евгений Кожевников поставил перед офисными сотрудниками клуба практически невыполнимые планы по росту доходов: нужно наращивать аудиторию в соцсетях, увеличивать выручку с матчей, продажи атрибутики и прочего.

При этом бюджеты на подобные инициативы только уменьшаются.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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