Финансирование «Авангарда» может быть сокращено. Журналистка Тубольцева написала: «Если правильно поняла, часть средств будет перераспределена в пользу СКА»
Финансирование «Авангарда» может быть сокращено из-за трудностей «Газпрома».
Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».
Главная причина уменьшения финансирования – финансовые трудности у «Газпрома».
Спонсором «Авангарда» является «Газпромнефть». Отмечается, что в компании постепенно урезают бюджеты и сокращают вложения в неприоритетные проекты.
«Если я правильно поняла, часть этих средств будет перераспределена в пользу СКА», – написала журналистка Дарья Тубольцева.
Председатель совета директоров «Авангарда» Евгений Кожевников поставил перед офисными сотрудниками клуба практически невыполнимые планы по росту доходов: нужно наращивать аудиторию в соцсетях, увеличивать выручку с матчей, продажи атрибутики и прочего.
При этом бюджеты на подобные инициативы только уменьшаются.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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