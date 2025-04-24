Финансирование «Авангарда» может быть сокращено. Журналистка Тубольцева написала: «Если правильно поняла, часть средств будет перераспределена в пользу СКА»

Финансирование «Авангарда» может быть сокращено из-за трудностей «Газпрома».

Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

Главная причина уменьшения финансирования – финансовые трудности у «Газпрома».

Спонсором «Авангарда» является «Газпромнефть». Отмечается, что в компании постепенно урезают бюджеты и сокращают вложения в неприоритетные проекты.

«Если я правильно поняла, часть этих средств будет перераспределена в пользу СКА », – написала журналистка Дарья Тубольцева .

Председатель совета директоров «Авангарда » Евгений Кожевников поставил перед офисными сотрудниками клуба практически невыполнимые планы по росту доходов: нужно наращивать аудиторию в соцсетях, увеличивать выручку с матчей, продажи атрибутики и прочего.

При этом бюджеты на подобные инициативы только уменьшаются.