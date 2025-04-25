Бучневич набрал 3+1 в 3-м матче серии с «Виннипегом» и применил 6 силовых приемов. У него 6 очков в 3 играх в текущем плей-офф НХЛ
Павел Бучневич набрал 3+1 в 3-м матче серии с «Виннипегом» и стал 2-й звездой.
Форвард «Сент-Луиса» сделал хет-трик и прибавил к нему результативную передачу в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Джетс» (7:2, 1-2).
30-летний россиянин был признан второй звездой встречи. Первой звездой назвали защитника Кэма Фаулера с 5 (1+4) баллами.
Сегодня Бучневич (18:58, 4:13 – в большинстве, 2:08 – в меньшинстве) завершил игру с полезностью «+3». Он реализовал 3 броска в створ из 5 и применил 6 силовых приемов.
Бучневич забил «Виннипегу» в 3-м матче серии на 1-й и 4-й минуте. Это самый ранний дубль в плей-офф НХЛ в XXI веке и в истории «Сент-Луиса»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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