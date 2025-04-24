НБА. Первый раунд плей-офф. «Клипперс» примут «Денвер», «Детройт» – «Нью-Йорк», «Мемфис» – «Оклахому»
Сегодня, 25 апреля, состоятся три матча первого раунда плей-офф НБА.
«Клипперс» на своей площадке попытаются выйти вперед в серии с «Денвером» (1-1), «Детройт» примет «Нью-Йорк» (1-1), «Мемфис» постарается сократить отставание от «Оклахомы» (0-2).
Первый раунд
В серии ничья – 1-1.
«Оклахома» ведет в серии – 2-0.
В серии ничья – 1-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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