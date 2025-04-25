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  • Капризов сделал дубль в 3-м матче серии с «Вегасом» и стал 1-й звездой. У него 7 очков в 3 играх в текущем плей-офф НХЛ – делит лидерство с Кемпе
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Капризов сделал дубль в 3-м матче серии с «Вегасом» и стал 1-й звездой. У него 7 очков в 3 играх в текущем плей-офф НХЛ – делит лидерство с Кемпе

Кирилл Капризов сделал дубль в 3-м матче серии с «Вегасом» и стал 1-й звездой.

Форвард «Миннесоты» дважды реализовал большинство в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Голден Найтс» (5:2, 2-1). 

На счету 27-летнего россиянина стало 7 (4+3) очков в 3 играх в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ.

Он делит первое место в гонке бомбардиров с Адрианом Кемпе из «Лос-Анджелеса» (7 очков в 2 играх, 3+4) и лидирует в гонке снайперов. 

Сегодня Капризов (21:09, 4:53 – в большинстве, нейтральная полезность) реализовал 2 из 6 бросков в створ и еще дважды промахнулся. Также он сделал 1 блок, получил малый штраф и допустил 1 потерю. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКирилл Капризов
logoВегас
logoКубок Стэнли
logoНХЛ
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