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  • «Авангард» и Ги Буше продлят контракт до 2027 года, зарплата – 150 млн рублей. Тренер возглавил клуб по ходу сезона и проиграл в 7-м матче второго раунда Кубка Гагарина
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«Авангард» и Ги Буше продлят контракт до 2027 года, зарплата – 150 млн рублей. Тренер возглавил клуб по ходу сезона и проиграл в 7-м матче второго раунда Кубка Гагарина

«Авангард» и Ги Буше согласовали новый контракт.

Клуб договорился с канадским специалистом о подписании соглашения еще на один сезон.

Тренер возглавил «Авангард» по ходу этого чемпионата, подписав договор до конца сезона-2025/26.

Сейчас стороны согласовали продление до завершения сезона-2026/27, об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Зарплата специалиста составит 150 миллионов рублей.

Ги Буше приступил к работе с «Авангардом» в декабре 2024 года, заменив Сергея Звягина во главе клуба.

В регулярном чемпионате команда заняла шестое место в Восточной конференции, в первом раунде Кубка Гагарина обыграла «Металлург» (4-2 в серии), но уступила «Локомотиву» (3-4 в серии) во втором.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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