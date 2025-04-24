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  • Ротенберг об Овечкине: «Он патриот, любит Россию. Когда вы включали новости раньше, футбол – спорт номер один, его все время показывали по ТВ. А когда Алекс гнался за рекордом, там был хоккей, это здорово»
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Ротенберг об Овечкине: «Он патриот, любит Россию. Когда вы включали новости раньше, футбол – спорт номер один, его все время показывали по ТВ. А когда Алекс гнался за рекордом, там был хоккей, это здорово»

Роман Ротенберг отметил, что Александр Овечкин является патриотом и любит Россию.

6 апреля капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки.

– Что значило для россиян, в особенности для любителей хоккея, то, что Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам?

– Алекс – один из лучших в истории, сейчас он лучший снайпер в истории. Это что-то невероятное для российского хоккея. Я думаю, он проделал потрясающую работу.

Раньше каждый раз, когда вы включали утренние новости в России, футбол – спорт номер один. Каждый раз, когда вы включали телевизор, там показывали футбол. А теперь, когда Алекс гнался за рекордом Гретцки и побил этот рекорд, каждое утро вы включали телевизор, и там показывали хоккей.

Так что я думаю, это здорово для развития хоккея, для российского хоккея, для детей, для всех. Это что-то невероятное с исторической точки зрения. Это очень много значит для нас. 

Я очень хорошо знаю Алекса, я работал с ним в сборной. Он всегда отвечал на приглашения, которые мы ему отправляли, на чемпионаты мира, на любой турнир. Он всегда приезжал.

Он патриот своей страны. Он любит Россию. То, что он сделал для развития российского хоккея, – это нечто потрясающее.

Как я уже говорил, раньше по телевизору мы все время смотрели только футбол, а теперь у нас есть хоккей, и для любителей хоккея это здорово. Больше детей ходят в хоккейные школы, все говорят о хоккее, и для нас это что-то важное, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг в подкасте The Sick Podcast с Джимми Мерфи и Пьером Макгуайром.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал The Sick Podcast – The Eye Test в YouTube
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