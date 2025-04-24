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Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» принимает «Парму», «Локомотив-Кубань» – «Уралмаш»

Сегодня, 24 апреля, пройдут два матча четвертьфинала Единой лиги ВТБ.

«Зенит» снова играет с «Пармой» на своей арене. «Локо» проводит вторую домашнюю встречу с «Уралмашем».

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/4 финала (до 3 побед)

«Зенит» ведет в серии – 1-0.

«Локомотив-Кубань» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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