Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» принимает «Парму», «Локомотив-Кубань» – «Уралмаш»

Сегодня, 24 апреля, пройдут два матча четвертьфинала Единой лиги ВТБ.

«Зенит» снова играет с «Пармой» на своей арене. «Локо» проводит вторую домашнюю встречу с «Уралмашем ».

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/4 финала (до 3 побед)

«Зенит » ведет в серии – 1-0.

«Локомот ив-Кубань» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.